У Украины на эту зиму системных решений для энергосистемы уже нет - экс-глава Укрэнерго

11:34 • 1642 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 7128 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 14249 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 23482 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 31209 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 37836 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 60090 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 44808 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 33443 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 63634 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 12685 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 32287 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 37136 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 25557 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 11573 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 63638 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 50215 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 52805 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 112806 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 140748 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Кировоградская область
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 1956 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 3706 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 28357 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 28645 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 51176 просмотра
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
Микоян МиГ-29

У Украины на эту зиму системных решений для энергосистемы уже нет - экс-глава Укрэнерго

Киев

 • 944 просмотра

Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что системные проблемы украинской энергетики невозможно решить в конце зимы. По его словам, подготовка к сложным зимним периодам должна была начаться еще несколько лет назад.

У Украины на эту зиму системных решений для энергосистемы уже нет - экс-глава Укрэнерго

Системные проблемы украинской энергетики невозможно решить в короткие сроки, в частности в конце зимы. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

Детали

По его словам, подготовка к сложным зимним периодам должна была начаться еще несколько лет назад.

Системные проблемы, будучи в конце января, мы уже не вылечим. На эту зиму никаких системных решений нет. Готовиться нужно было два года назад, три года назад и год назад

- подчеркнул он.

Напомним, что в феврале средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается от 4°С мороза до 2°С тепла, а месячное количество осадков – 29-67 мм. Это соответствует норме для большинства регионов страны.

Зеленский заявил, что согласится на энергетическое перемирие, если путин согласится30.01.26, 11:00 • 2536 просмотров

Андрей Тимощенков

Морозы в Украине
Владимир Кудрицкий
Энергетика
Дожди в Украине
Снег в Украине
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина