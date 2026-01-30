У Украины на эту зиму системных решений для энергосистемы уже нет - экс-глава Укрэнерго
Киев • УНН
Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что системные проблемы украинской энергетики невозможно решить в конце зимы. По его словам, подготовка к сложным зимним периодам должна была начаться еще несколько лет назад.
Детали
По его словам, подготовка к сложным зимним периодам должна была начаться еще несколько лет назад.
Системные проблемы, будучи в конце января, мы уже не вылечим. На эту зиму никаких системных решений нет. Готовиться нужно было два года назад, три года назад и год назад
Напомним, что в феврале средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается от 4°С мороза до 2°С тепла, а месячное количество осадков – 29-67 мм. Это соответствует норме для большинства регионов страны.
