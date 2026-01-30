Централізовану енергосистему неможливо сховати від ударів рф, на відміну від розподіленої генерації - ексголова "Укренерго"

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 928 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 3444 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 9288 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 15613 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 24839 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 32298 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 38914 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 61663 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 45864 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 33951 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
85%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 13639 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 33620 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 38469 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 26708 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 12715 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 65427 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 51707 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 54161 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 114240 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 142203 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Марко Рубіо
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 3108 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 4968 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 29135 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 29354 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 51898 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
МіГ-29

Централізовану енергосистему неможливо сховати від ударів рф, на відміну від розподіленої генерації - ексголова "Укренерго"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що рф знає розташування ключових об'єктів енергосистеми України через її централізовану модель. Розподілену генерацію з малих електростанцій значно складніше виявити та знищити.

Централізовану енергосистему неможливо сховати від ударів рф, на відміну від розподіленої генерації - ексголова "Укренерго"

росія добре знає розташування ключових об’єктів української енергосистеми, адже централізована модель із великими електростанціями не може бути прихованою. Про це сказав ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, великі електростанції займають десятки і сотні гектарів і є публічно відомими об’єктами.

Енергосистему неможливо сховати, якщо це централізована система з великими електростанціями. Всі знають, де знаходиться Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС чи Трипільська ТЕС

- зазначив він.

Водночас Кудрицький наголосив, що розподілену генерацію у вигляді мережі малих електростанцій значно складніше виявити та знищити.

За його словами, йдеться про сотні й тисячі невеликих об’єктів генерації – контейнеризовані газові станції, малі сонячні та вітрові електростанції, які можна розміщувати по всій країні.

Таку мережу малих електростанцій набагато складніше виявити і знищити. Навіть якщо ворог пошкодить окремі об’єкти, система в цілому продовжує працювати

- пояснив Кудрицький.

Нагадаємо

Ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що системні проблеми української енергетики неможливо вирішити наприкінці зими. За його словами, підготовка до складних зимових періодів мала розпочатися ще кілька років тому.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніТехнології
Енергоатом
Морози в Україні
Володимир Кудрицький
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна