Централізовану енергосистему неможливо сховати від ударів рф, на відміну від розподіленої генерації - ексголова "Укренерго"

росія добре знає розташування ключових об’єктів української енергосистеми, адже централізована модель із великими електростанціями не може бути прихованою. Про це сказав ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

За його словами, великі електростанції займають десятки і сотні гектарів і є публічно відомими об’єктами.

Енергосистему неможливо сховати, якщо це централізована система з великими електростанціями. Всі знають, де знаходиться Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС чи Трипільська ТЕС - зазначив він.

Водночас Кудрицький наголосив, що розподілену генерацію у вигляді мережі малих електростанцій значно складніше виявити та знищити.

За його словами, йдеться про сотні й тисячі невеликих об’єктів генерації – контейнеризовані газові станції, малі сонячні та вітрові електростанції, які можна розміщувати по всій країні.

Таку мережу малих електростанцій набагато складніше виявити і знищити. Навіть якщо ворог пошкодить окремі об’єкти, система в цілому продовжує працювати - пояснив Кудрицький.

