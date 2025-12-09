$42.070.01
20:14 • 610 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
19:09 • 3598 просмотра
Есть три документа по завершению войны - Зеленский
18:20 • 10318 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
18:04 • 3688 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
15:34 • 24116 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 26302 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 22438 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 28464 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 49977 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28835 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Сводка Генштаба: 164 боевых столкновения за сутки, наиболее горячо на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За сутки 9 декабря на фронте произошло 164 боевых столкновения. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Константиновском направлениях.

Сводка Генштаба: 164 боевых столкновения за сутки, наиболее горячо на Покровском и Константиновском направлениях

Украинские защитники продолжают решительно отбивать попытки российских оккупантов продвинуться вглубь территории. Всего с начала этих суток, 9 декабря, на фронте произошло 164 боевых столкновения, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 22:00, пишет УНН.

Детали

В течение суток российские захватчики нанесли 40 авиационных ударов, сбросив 109 управляемых бомб, задействовали для поражения 3313 дронов-камикадзе и совершили 2994 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется на восточных направлениях:

Покровское направление: Противник 42 раза атаковал в районах Шахового, Ивановки, Мирнограда, Покровска и ряда других населенных пунктов. Наши защитники сдерживают натиск, в пяти локациях бои до сих пор продолжаются. По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно.

россияне меняют тактику на фронте, пытаясь инфильтрироваться в Северск на Донбассе - Трегубов09.12.25, 15:09 • 2210 просмотров

Константиновское направление: Произошло 18 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки и других сел.

Лиманское направление: Силы обороны отбили 13 штурмовых действий в районах Грековки, Нового Мира, Мирного и в сторону Ставок, Дробышево.

Александровское направление: Украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Зеленого Гая, Ялты, Вишневого и других.

Без Украины ЗАЭС работать нормально не будет - Зеленский08.12.25, 20:35 • 3084 просмотра

Гуляйпольское направление: Зафиксировано 13 боестолкновений в районах Затишья, Гуляйполя, Белогорья, а также в направлениях Варваровки и Доброполья.

Славянское направление: Враг 11 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Переездного.

На Приднепровском направлении противник трижды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста. На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.

Генштаб подтвердил поражение 20 резервуаров в Темрюкском морпорту и вражеских складов на оккупированных территориях08.12.25, 15:08 • 2652 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Электроэнергия
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Северск
Владимир Зеленский
Константиновка