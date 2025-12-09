Сводка Генштаба: 164 боевых столкновения за сутки, наиболее горячо на Покровском и Константиновском направлениях
Киев • УНН
За сутки 9 декабря на фронте произошло 164 боевых столкновения. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Константиновском направлениях.
Украинские защитники продолжают решительно отбивать попытки российских оккупантов продвинуться вглубь территории. Всего с начала этих суток, 9 декабря, на фронте произошло 164 боевых столкновения, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 22:00, пишет УНН.
Детали
В течение суток российские захватчики нанесли 40 авиационных ударов, сбросив 109 управляемых бомб, задействовали для поражения 3313 дронов-камикадзе и совершили 2994 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
Наиболее напряженная ситуация сохраняется на восточных направлениях:
Покровское направление: Противник 42 раза атаковал в районах Шахового, Ивановки, Мирнограда, Покровска и ряда других населенных пунктов. Наши защитники сдерживают натиск, в пяти локациях бои до сих пор продолжаются. По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно.
Константиновское направление: Произошло 18 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки и других сел.
Лиманское направление: Силы обороны отбили 13 штурмовых действий в районах Грековки, Нового Мира, Мирного и в сторону Ставок, Дробышево.
Александровское направление: Украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Зеленого Гая, Ялты, Вишневого и других.
Гуляйпольское направление: Зафиксировано 13 боестолкновений в районах Затишья, Гуляйполя, Белогорья, а также в направлениях Варваровки и Доброполья.
Славянское направление: Враг 11 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Переездного.
На Приднепровском направлении противник трижды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста. На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.
