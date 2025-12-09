Зведення Генштабу: 164 бойові зіткнення за добу, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках
Київ • УНН
За добу 9 грудня на фронті відбулося 164 бойові зіткнення. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському та Костянтинівському напрямках.
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам російських окупантів просунутися вглиб території. Загалом від початку цієї доби, 9 грудня, на фронті відбулося 164 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22:00, пише УНН.
Деталі
Протягом доби російські загарбники завдали 40 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих бомб, залучили для ураження 3313 дронів-камікадзе та здійснили 2994 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.
Найбільш напружена ситуація зберігається на східних напрямках:
Покровський напрямок: Противник 42 рази атакував у районах Шахового, Іванівки, Мирнограда, Покровська та низки інших населених пунктів. Наші захисники стримують натиск, у п’яти локаціях бої досі тривають. За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно.
Костянтинівський напрямок: Відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки та інших сіл.
Лиманський напрямок: Сили оборони відбили 13 штурмових дій у районах Греківки, Нового Миру, Мирного та у бік Ставок, Дробишевого.
Олександрівський напрямок: Українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Зеленого Гаю, Ялти, Вишневого та інших.
Гуляйпільський напрямок: Зафіксовано 13 боєзіткнень в районах Затишшя, Гуляйполя, Білогір’я, а також у напрямках Варварівки й Добропілля.
Слов’янський напрямок: Ворог 11 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.
На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.
