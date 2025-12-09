Зведення Генштабу: 164 бойові зіткнення за добу, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках

$42.070.01
20:14
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
19:09
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
15:34
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Популярнi новини
росія знову атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування - Нафтогаз9 грудня, 11:09 • 5146 перегляди
Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду9 грудня, 11:19 • 14756 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 27618 перегляди
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну9 грудня, 14:11 • 9646 перегляди
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні14:57 • 10753 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 24508 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 27870 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 35526 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 50138 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 64252 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Антоніу Кошта
Валерій Залужний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Індія
Європа
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 4290 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 26390 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 28177 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 64692 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 70193 перегляди
Зведення Генштабу: 164 бойові зіткнення за добу, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 54 перегляди

За добу 9 грудня на фронті відбулося 164 бойові зіткнення. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Зведення Генштабу: 164 бойові зіткнення за добу, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам російських окупантів просунутися вглиб території. Загалом від початку цієї доби, 9 грудня, на фронті відбулося 164 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22:00, пише УНН.

Деталі

Протягом доби російські загарбники завдали 40 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих бомб, залучили для ураження 3313 дронів-камікадзе та здійснили 2994 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Найбільш напружена ситуація зберігається на східних напрямках:

Покровський напрямок: Противник 42 рази атакував у районах Шахового, Іванівки, Мирнограда, Покровська та низки інших населених пунктів. Наші захисники стримують натиск, у п’яти локаціях бої досі тривають. За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно.

росіяни змінюють тактику на фронті, намагаючись інфільтруватися до Сіверська на Донбасі - Трегубов09.12.25, 15:09 • 2214 переглядiв

Костянтинівський напрямок: Відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки та інших сіл.

Лиманський напрямок: Сили оборони відбили 13 штурмових дій у районах Греківки, Нового Миру, Мирного та у бік Ставок, Дробишевого.

Олександрівський напрямок: Українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Зеленого Гаю, Ялти, Вишневого та інших.

Без України ЗАЕС працювати нормально не буде - Зеленський08.12.25, 20:35 • 3084 перегляди

Гуляйпільський напрямок: Зафіксовано 13 боєзіткнень в районах Затишшя, Гуляйполя, Білогір’я, а також у напрямках Варварівки й Добропілля.

Слов’янський напрямок: Ворог 11 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

Генштаб підтвердив ураження 20 резервуарів у Темрюцькому морпорту та ворожих складів на окупованих територіях08.12.25, 15:08 • 2654 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Електроенергія
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Сіверськ
Володимир Зеленський
Костянтинівка