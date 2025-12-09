Зведення Генштабу: 164 бойові зіткнення за добу, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам російських окупантів просунутися вглиб території. Загалом від початку цієї доби, 9 грудня, на фронті відбулося 164 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22:00, пише УНН.

Деталі

Протягом доби російські загарбники завдали 40 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих бомб, залучили для ураження 3313 дронів-камікадзе та здійснили 2994 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Найбільш напружена ситуація зберігається на східних напрямках:

Покровський напрямок: Противник 42 рази атакував у районах Шахового, Іванівки, Мирнограда, Покровська та низки інших населених пунктів. Наші захисники стримують натиск, у п’яти локаціях бої досі тривають. За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно.

Костянтинівський напрямок: Відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки та інших сіл.

Лиманський напрямок: Сили оборони відбили 13 штурмових дій у районах Греківки, Нового Миру, Мирного та у бік Ставок, Дробишевого.

Олександрівський напрямок: Українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Зеленого Гаю, Ялти, Вишневого та інших.

Гуляйпільський напрямок: Зафіксовано 13 боєзіткнень в районах Затишшя, Гуляйполя, Білогір’я, а також у напрямках Варварівки й Добропілля.

Слов’янський напрямок: Ворог 11 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

