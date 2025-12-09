росіяни змінюють тактику на фронті, намагаючись інфільтруватися до Сіверська на Донбасі - Трегубов

$42.070.01
49.020.03
uk
10:59 • 4458 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 10608 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 17878 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 29410 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 21746 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 27122 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 37822 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32761 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34575 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32372 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 22623 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 14990 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 11220 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 11160 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 10603 перегляди
Публікації
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 4604 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 17882 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 29416 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 54198 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 49519 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лев XIV
Антоніу Кошта
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білорусь
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 11243 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 23144 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 59738 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 65663 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 75764 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

росіяни змінюють тактику на фронті, намагаючись інфільтруватися до Сіверська на Донбасі - Трегубов

Київ • УНН

 • 2 перегляди

російські окупанти намагаються інфільтруватися в напрямку Сіверська на Донеччині, застосовуючи тактику малих груп. Вони використовують перевагу в особовому складі та погодні умови для прихованого пересування між українськими позиціями.

росіяни змінюють тактику на фронті, намагаючись інфільтруватися до Сіверська на Донбасі - Трегубов

російські окупанти намагаються інфільтруватися у напрямку Сіверську Донецької області. Про це в ефірі "Київ 24" заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає УНН.

Деталі

За його словами, росіяни масштабували тактику малих груп на всю лінію фронту і почали застосовувати її дуже активно на всіх напрямках, саме як основну.

У них є велика перевага у особовому складі, вони її таким чином реалізують

 - зазначив Трегубов.

Він додав, що росіяни намагаються пересуватися приховано, зараз їм в цьому ще й допомагає погода.

Вони можуть собі дозволити переміщуватися кілька кілометрів у пішому порядку, просочуючись між українськими позиціями 

- каже Трегубов.

Нагадаємо

За даними аналітичного проекту DeepState, російські окупанти намагаються просунутися в районі Сіверська Донецької області, затягуючи піхоту в місто.

Євген Устименко

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область