росіяни змінюють тактику на фронті, намагаючись інфільтруватися до Сіверська на Донбасі - Трегубов

російські окупанти намагаються інфільтруватися у напрямку Сіверську Донецької області. Про це в ефірі "Київ 24" заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає УНН.

За його словами, росіяни масштабували тактику малих груп на всю лінію фронту і почали застосовувати її дуже активно на всіх напрямках, саме як основну.

У них є велика перевага у особовому складі, вони її таким чином реалізують

Він додав, що росіяни намагаються пересуватися приховано, зараз їм в цьому ще й допомагає погода.

Вони можуть собі дозволити переміщуватися кілька кілометрів у пішому порядку, просочуючись між українськими позиціями