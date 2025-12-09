росіяни змінюють тактику на фронті, намагаючись інфільтруватися до Сіверська на Донбасі - Трегубов
Київ • УНН
російські окупанти намагаються інфільтруватися в напрямку Сіверська на Донеччині, застосовуючи тактику малих груп. Вони використовують перевагу в особовому складі та погодні умови для прихованого пересування між українськими позиціями.
російські окупанти намагаються інфільтруватися у напрямку Сіверську Донецької області. Про це в ефірі "Київ 24" заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає УНН.
Деталі
За його словами, росіяни масштабували тактику малих груп на всю лінію фронту і почали застосовувати її дуже активно на всіх напрямках, саме як основну.
У них є велика перевага у особовому складі, вони її таким чином реалізують
Він додав, що росіяни намагаються пересуватися приховано, зараз їм в цьому ще й допомагає погода.
Вони можуть собі дозволити переміщуватися кілька кілометрів у пішому порядку, просочуючись між українськими позиціями
Нагадаємо
За даними аналітичного проекту DeepState, російські окупанти намагаються просунутися в районі Сіверська Донецької області, затягуючи піхоту в місто.