10:59
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины

10:26
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев

9 декабря, 07:00
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов

8 декабря, 14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025


8 декабря, 13:00


8 декабря, 08:10
россияне меняют тактику на фронте, пытаясь инфильтрироваться в Северск на Донбассе - Трегубов

Киев

 • 336 просмотра

российские оккупанты пытаются инфильтрироваться в направлении Северска в Донецкой области, применяя тактику малых групп. Они используют преимущество в личном составе и погодные условия для скрытого передвижения между украинскими позициями.

россияне меняют тактику на фронте, пытаясь инфильтрироваться в Северск на Донбассе - Трегубов

российские оккупанты пытаются инфильтрироваться в направлении Северска Донецкой области. Об этом в эфире "Киев 24" заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает УНН.

Детали

По его словам, россияне масштабировали тактику малых групп на всю линию фронта и начали применять ее очень активно на всех направлениях, именно как основную.

У них есть большое преимущество в личном составе, они его таким образом реализуют

 - отметил Трегубов.

Он добавил, что россияне пытаются передвигаться скрытно, сейчас им в этом еще и помогает погода.

Они могут себе позволить перемещаться несколько километров в пешем порядке, просачиваясь между украинскими позициями 

- говорит Трегубов.

Напомним

По данным аналитического проекта DeepState, российские оккупанты пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области, затягивая пехоту в город.

Евгений Устименко

