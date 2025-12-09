россияне меняют тактику на фронте, пытаясь инфильтрироваться в Северск на Донбассе - Трегубов
Киев • УНН
российские оккупанты пытаются инфильтрироваться в направлении Северска в Донецкой области, применяя тактику малых групп. Они используют преимущество в личном составе и погодные условия для скрытого передвижения между украинскими позициями.
российские оккупанты пытаются инфильтрироваться в направлении Северска Донецкой области. Об этом в эфире "Киев 24" заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает УНН.
Детали
По его словам, россияне масштабировали тактику малых групп на всю линию фронта и начали применять ее очень активно на всех направлениях, именно как основную.
У них есть большое преимущество в личном составе, они его таким образом реализуют
Он добавил, что россияне пытаются передвигаться скрытно, сейчас им в этом еще и помогает погода.
Они могут себе позволить перемещаться несколько километров в пешем порядке, просачиваясь между украинскими позициями
Напомним
По данным аналитического проекта DeepState, российские оккупанты пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области, затягивая пехоту в город.