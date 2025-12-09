Окупанти затягують піхоту до Сіверська - DeepState

$42.060.13
8 грудня, 19:50 • 8654 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 16126 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 17727 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 23508 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 24350 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 29204 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 36505 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 33927 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18406 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 34736 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Популярнi новини
Уряд України затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" – Міноборони 8 грудня, 18:01 • 3248 перегляди
Трьох російських солдатів засудили за вбивство прокремлівського американського добровольця8 грудня, 18:43 • 3270 перегляди
путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2026 роціPhoto20:46 • 3492 перегляди
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video20:56 • 3788 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo21:42 • 4426 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 36502 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 33924 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 34734 перегляди
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 34734 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 44411 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 78107 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 14557 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 44411 перегляди
Netflix оголосив, що купить Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 58118 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 68333 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 69057 перегляди
Окупанти затягують піхоту до Сіверська - DeepState

Київ • УНН

 • 10 перегляди

російські окупанти намагаються просунутися в районі Сіверська Донецької області, затягуючи піхоту в місто. За даними DeepState, половина Сіверська перебуває під контролем ворога, а рубежем для стримування є річка Бахмутка.

Окупанти затягують піхоту до Сіверська - DeepState

Окупанти намагаються просунутися в районі Сіверська Донецької області і продовжують затягувати свою піхоту в місто. Про це повідомляє DeepState, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить в руки ворога.

Останнім часом здійснюється велика кількість фіксацій кацапської піхоти, але одночасно з цим по ній активно відпрацьовують пілоти Сил оборони. Також ворог взявся за флаговтики, щоб показати наперед контроль всього міста для своєї пропаганди, однак цього вони ще повністю не досягли

- йдеться у повідомленні.

За попередніми даними аналітиків, половина Сіверська нині знаходиться під контролем ворога, а рубежем для стримування окупантів є річка Бахмутка.

"Одночасно з цим, піхота ворога поодиноко фіксувалася за Сіверськом", - резюмували у DeepState.

Нагадаємо

Сили оборони України підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля з метою зупинити просування російських окупаційних військ на Донеччині.

"Прорив" у Лимані на Донеччині: у 3-й армійському корпусі ЗСУ спростували брехню росіян03.12.25, 13:13 • 4612 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Сіверськ
Україна