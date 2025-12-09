Окупанти затягують піхоту до Сіверська - DeepState
Київ • УНН
російські окупанти намагаються просунутися в районі Сіверська Донецької області, затягуючи піхоту в місто. За даними DeepState, половина Сіверська перебуває під контролем ворога, а рубежем для стримування є річка Бахмутка.
Окупанти намагаються просунутися в районі Сіверська Донецької області і продовжують затягувати свою піхоту в місто. Про це повідомляє DeepState, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить в руки ворога.
Останнім часом здійснюється велика кількість фіксацій кацапської піхоти, але одночасно з цим по ній активно відпрацьовують пілоти Сил оборони. Також ворог взявся за флаговтики, щоб показати наперед контроль всього міста для своєї пропаганди, однак цього вони ще повністю не досягли
За попередніми даними аналітиків, половина Сіверська нині знаходиться під контролем ворога, а рубежем для стримування окупантів є річка Бахмутка.
"Одночасно з цим, піхота ворога поодиноко фіксувалася за Сіверськом", - резюмували у DeepState.
Нагадаємо
Сили оборони України підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля з метою зупинити просування російських окупаційних військ на Донеччині.
"Прорив" у Лимані на Донеччині: у 3-й армійському корпусі ЗСУ спростували брехню росіян03.12.25, 13:13 • 4612 переглядiв