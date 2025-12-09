Оккупанты затягивают пехоту в Северск - DeepState
Киев • УНН
Российские оккупанты пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области, затягивая пехоту в город. По данным DeepState, половина Северска находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания является река Бахмутка.
Оккупанты пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области и продолжают затягивать свою пехоту в город. Об этом сообщает DeepState, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага.
В последнее время осуществляется большое количество фиксаций кацапской пехоты, но одновременно с этим по ней активно отрабатывают пилоты Сил обороны. Также враг взялся за флаговтики, чтобы показать заранее контроль всего города для своей пропаганды, однако этого они еще полностью не достигли
По предварительным данным аналитиков, половина Северска сейчас находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания оккупантов является река Бахмутка.
"Одновременно с этим, пехота врага одиночно фиксировалась за Северском", - резюмировали в DeepState.
Напомним
Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья с целью остановить продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области.
"Прорыв" в Лимане Донецкой области: в 3-м армейском корпусе ВСУ опровергли ложь россиян03.12.25, 13:13 • 4612 просмотров