Оккупанты затягивают пехоту в Северск - DeepState

Оккупанты пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области и продолжают затягивать свою пехоту в город. Об этом сообщает DeepState, информирует УНН.

Отмечается, что сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага.

В последнее время осуществляется большое количество фиксаций кацапской пехоты, но одновременно с этим по ней активно отрабатывают пилоты Сил обороны. Также враг взялся за флаговтики, чтобы показать заранее контроль всего города для своей пропаганды, однако этого они еще полностью не достигли