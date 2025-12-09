$42.060.13
8 декабря, 19:50 • 8626 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 16081 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 17692 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 23471 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 24318 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 29195 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 36489 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 33912 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18403 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 34724 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Оккупанты затягивают пехоту в Северск - DeepState

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Российские оккупанты пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области, затягивая пехоту в город. По данным DeepState, половина Северска находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания является река Бахмутка.

Оккупанты затягивают пехоту в Северск - DeepState

Оккупанты пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области и продолжают затягивать свою пехоту в город. Об этом сообщает DeepState, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага.

В последнее время осуществляется большое количество фиксаций кацапской пехоты, но одновременно с этим по ней активно отрабатывают пилоты Сил обороны. Также враг взялся за флаговтики, чтобы показать заранее контроль всего города для своей пропаганды, однако этого они еще полностью не достигли

- говорится в сообщении.

По предварительным данным аналитиков, половина Северска сейчас находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания оккупантов является река Бахмутка.

"Одновременно с этим, пехота врага одиночно фиксировалась за Северском", - резюмировали в DeepState.

Напомним

Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья с целью остановить продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области.

Вадим Хлюдзинский

