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США заявили об отказе в воздушном прикрытии европейским силам в послевоенной Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 408 просмотра

США не планируют предоставлять средства ПВО для поддержки сил успокоения Великобритании и Франции в Украине. Союзники расходятся во взглядах на борьбу с агрессией рф.

США заявили об отказе в воздушном прикрытии европейским силам в послевоенной Украине - Bloomberg

Соединенные Штаты отказываются предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки "сил успокоения", которые Великобритания и Франция планируют создать в послевоенной Украине, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивал на том, что так называемый защитный механизм США важен для сдерживания россии от нарушения любого будущего соглашения о прекращении огня. Но европейские союзники во время переговоров со своими американскими коллегами пришли к выводу, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они хотели для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих".

Нежелание США оказать поддержку, которой хотят их европейские партнеры, подчеркивает, что западные союзники расходятся во мнениях относительно способов борьбы с российской агрессией в Украине. Европейские чиновники заявили, что гарантии США необходимы вместе с сильными украинскими силами, поддержанными обучением и войсками союзников, чтобы сдержать россию.

Должен быть защитный механизм США. Гарантии безопасности США – единственный способ эффективно сдержать россию от повторного нападения на Украину 

– сказал Стармер в феврале.

Как ранее сообщал Bloomberg, Великобритания и Франция пытались убедить Трампа предложить воздушные силы, а также наблюдение за границей и разведку.

Несмотря на снижение ожиданий относительно потенциального предложения США послевоенной Украине, Великобритания и Франция все еще надеются, что США будут продолжать предоставлять разведывательные данные, а также наблюдение за границей между Украиной и россией.

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Некоторые европейские чиновники также надеются, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут целью россии в Украине. При этом они считают, что глава Белого дома вряд ли предоставит такую гарантию в письменной форме.

Более того, европейские правительства скорректировали свою оценку того, что нужно для сдерживания россии. Теперь они считают, что сочетание украинских сил, обучения союзников, европейских войск и самолетов, размещенных на восточном фланге НАТО, и патрулирования в Черном море, является достаточным, сообщил один из источников издания.

Союзные силы, которые помогут обеспечить безопасность воздушного пространства, побережья и суши Украины, разместив европейские войска подальше от границы в критически важных портах и инфраструктуре, а также продолжая поставки военной техники, зависят от мирного урегулирования, которое, по мнению европейских чиновников, становится все менее вероятным.

Великобритания и Франция завершили определение местоположения и способа их деятельности, но отложили этот план на потом до возобновления переговоров о прекращении огня, сообщили источники.

Из 30 участников коалиции, в которую также входят неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, пятнадцать предложили свои силы, включая самолеты, военно-морские суда и другую военную технику, сообщало Bloomberg в апреле. Тем не менее, количество стран, твердо обязавшихся направить войска, составляет единицы.

Дополнение

Помощник путина юрий ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп подтвердил российскому диктатору владимиру путину, что США не были проинформированы о планах Украины нанести удар по российским аэродромам.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Bloomberg L.P.
Новая Зеландия
НАТО
Австралия
Дональд Трамп
Канада
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
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