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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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США заявили про відмову в повітряному прикритті європейським силам у післявоєнній Україні - Bloomberg

Київ • УНН

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США не планують надавати засоби ППО для підтримки сил заспокоєння Великої Британії та Франції в Україні. Союзники розходяться в поглядах щодо боротьби з агресією рф.

США заявили про відмову в повітряному прикритті європейським силам у післявоєнній Україні - Bloomberg

Сполучені Штати відмовляються надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил заспокоєння", які Велика Британія та Франція планують створити в повоєнній Україні, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Видання пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наполягав на тому, що так званий захисний механізм США є важливим для стримування росії від порушення будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню. Але європейські союзники під час переговорів зі своїми американськими колегами дійшли висновку, що президент Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони прагнули для підтримки очолюваної Європою "коаліції охочих".

Небажання США надати підтримку, якої прагнуть їхні європейські партнери, підкреслює, що західні союзники розходяться в думках щодо способів боротьби з російською агресією в Україні. Європейські чиновники заявили, що гарантії США необхідні разом із сильними українськими силами, підтриманими навчанням та військами союзників, щоб стримати росію.

Повинен бути захисний механізм США. Гарантії безпеки США – єдиний спосіб ефективно стримати росію від повторного нападу на Україну 

– сказав Стармер у лютому.

Як раніше повідомляв Bloomberg, Велика Британія та Франція намагалися переконати Трампа запропонувати повітряні сили, а також спостереження за кордоном та розвідку.

Незважаючи на зниження очікувань щодо потенційної пропозиції США післявоєнній Україні, Велика Британія та Франція все ще сподіваються, що США продовжуватимуть надавати розвідувальні дані, а також спостереження за кордоном між Україною та росією.

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Деякі європейські чиновники також сподіваються, що Трамп втрутиться, якщо британські та французькі війська стануть ціллю росії в Україні. При цьому вони вважають, що очільник Білого дому навряд чи надасть таку гарантію в письмовій формі.

Більше того, європейські уряди скоригували свою оцінку того, що потрібно для стримування росії. Тепер вони вважають, що поєднання українських сил, навчання союзників, європейських військ та літаків, розміщених на східному фланзі НАТО, та патрулювання в Чорному морі, є достатнім, повідомило одне із джерел видання.

Союзні сили, які допоможуть забезпечити безпеку повітряного простору, узбережжя та суходолу України, розмістивши європейські війська подалі від кордону в критично важливих портах та інфраструктурі, а також продовжуючи постачання військової техніки, залежать від мирного врегулювання, яке, на думку європейських чиновників, стає дедалі менш імовірним.

Велика Британія та Франція завершили визначення місця розташування та способу їхньої діяльності, але відклали цей план на потім до відновлення переговорів про припинення вогню, повідомили джерела.

З 30 учасників коаліції, до якої також входять неєвропейські країни, такі як Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія, п'ятнадцять запропонували свої сили, включаючи літаки, військово-морські судна та іншу військову техніку, повідомляло Bloomberg у квітні. Тим не менш, кількість країн, які твердо зобов'язалися направити війська, становить одиниці.

Доповнення

Помічник путіна юрій ушаков заявив, що президент США Дональд Трамп підтвердив російському диктатору володимиру путіну, що США не були поінформовані про плани України завдати удару по російським аеродромам.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
Bloomberg L.P.
Нова Зеландія
НАТО
Австралія
Дональд Трамп
Канада
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати
Україна
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