Шри-Ланка подала заявку на вступление в БРИКС
Киев • УНН
Островное государство Шри-Ланка объявило о подаче заявки на вступление в БРИКС. Заявка будет официально подана во время саммита БРИКС в Казани 23-24 октября.
В понедельник, 14 октября, островное государство Шри-Ланка объявило, что подало заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет The Morning, передает УНН.
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Глава МИД Шри-Ланки Виджитха Герат подчеркнул, что заявка подчеркивает намерение Шри-Ланки укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать свои многосторонние отношения.
Отмечается, что формально секретарь министерства иностранных дел страны Аруни Виджевардане формально подаст заявку на членство во время саммита БРИКС, который состоится в российской Казани 23-24 октября.
Дополнение
Учредителями БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия и Китай являются основателями БРИКС. (англ. BRICS - сокращение от Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Помимо геополитики, группа фокусируется на экономическом сотрудничестве и увеличении многосторонней торговли и развития.
Сирия подала заявку на вступление в БРИКС5 октября 2024, 15:55 • 18115 просмотров
Инициатором объединения является россия. Группа не является официальной многосторонней организацией как ООН, Всемирный банк или Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Главы государств и правительств стран-участниц собираются ежегодно, причем каждая страна берет на себя однолетнее председательство в группе.
Напомним,
Турция официально подала заявку на вступление в межгосударственное объединение под названием БРИКС.