Шрі-Ланка подала заявку на вступ до БРІКС
Київ • УНН
Острівна держава Шрі-Ланка оголосила про подання заявки на вступ до БРІКС. Заявку буде офіційно подано під час саміту БРІКС у Казані 23-24 жовтня.
В понеділок, 14 жовтня, острівна держава Шрі-Ланка оголосила, що подала заявку на вступ до БРІКС. Про це пише The Morning, передає УНН.
Деталі
Очільник МЗС Шрі-Ланки Віджитха Герат наголосив, що заявка підкреслює намір Шрі-Ланки зміцнювати зв’язки з економіками, що розвиваються, і диверсифікувати свої багатосторонні відносини.
Зазначається, що формально секретар міністерства закордонних справ країни Аруні Віджевардане формально подасть заявку на членство під час саміту БРІКС, який відбудеться в російській Казані 23-24 жовтня.
Доповнення
Засновниками БРІКС є Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС. (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Сирія подала заявку на вступ до БРІКС05.10.24, 18:55 • 19411 переглядiв
Ініціатором об'єднання є росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
Нагадаємо
Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.