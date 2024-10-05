Сирія подала заявку на вступ до БРІКС
Київ • УНН
Сирія подала заявку на вступ до БРІКС, повідомив посол країни в росії. Раніше заявки на вступ подали Туреччина та Азербайджан, а у 2024 році до організації приєдналися ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.
Сирія подала заявку на вступ до БРІКС. Про це пише ТАСС із посиланням на посла країни в росії Башара Джаафарі, передає УНН.
росЗМІ звертає увагу, що рф цього року головує в організації, а з 22 по 24 жовтня у Казані відбудеться саміт БРІКС.
Генсек ООН Гутерреш візьме участь у саміті БРІКС у російській казані04.10.24, 18:42 • 17426 переглядiв
На початку вересня заявку на вступ до БРІКС подала Туреччина, наприкінці серпня про бажання приєднатися до організації заявила влада Азербайджану. У 2024 році членами БРІКС також стали Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Єгипет та Ефіопія.
Додамо
БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР) — це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються.