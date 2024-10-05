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Сирія подала заявку на вступ до БРІКС

Сирія подала заявку на вступ до БРІКС

Київ • УНН

 • 19400 перегляди

Сирія подала заявку на вступ до БРІКС, повідомив посол країни в росії. Раніше заявки на вступ подали Туреччина та Азербайджан, а у 2024 році до організації приєдналися ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.

Сирія подала заявку на вступ до БРІКС. Про це пише ТАСС із посиланням на посла країни в росії Башара Джаафарі, передає УНН.

росЗМІ звертає увагу, що рф цього року головує в організації, а з 22 по 24 жовтня у Казані відбудеться саміт БРІКС.

Генсек ООН Гутерреш візьме участь у саміті БРІКС у російській казані04.10.24, 18:42 • 17426 переглядiв

На початку вересня заявку на вступ до БРІКС подала Туреччина, наприкінці серпня про бажання приєднатися до організації заявила влада Азербайджану. У 2024 році членами БРІКС також стали Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Єгипет та Ефіопія.

Додамо

БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР) — це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
antoniu-huterrishАнтоніу Гутерріш
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