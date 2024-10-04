Генсек ООН Гутерреш візьме участь у саміті БРІКС у російській казані
Київ • УНН
Антоніу Гутерреш відвідає саміт БРІКС у Казані 22-24 жовтня як запрошена особа. Про це повідомив голова інформцентру ООН у Росії, зазначивши, що генсек ООН братиме участь у заході.
Цього місяця, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш візьме участь у саміті БРІКС у Казані. Про це заявив голова інформцентру ООН у росії володимир кузнєцов, передають російські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Мені дуже приємно бути в Казані, яка вже через три тижні прийматиме саміт країн БРІКС, де як запрошена особа братиме участь і генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш
Доповнення
Осінній Саміт БРІКС пройде у столиці Татарстану з 22 по 24 жовтня цього року.
Нагадаємо
Таліби, які перебувають при владі в Афганістані, направили до Москви заявку на участь у жовтневому саміті БРІКС у Казані.
Сі Цзіньпін приїде на саміт БРІКС в росії14.09.24, 11:48 • 21243 перегляди