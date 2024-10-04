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Генсек ООН Гутерреш візьме участь у саміті БРІКС у російській казані

Генсек ООН Гутерреш візьме участь у саміті БРІКС у російській казані

Київ • УНН

 • 17426 перегляди

Антоніу Гутерреш відвідає саміт БРІКС у Казані 22-24 жовтня як запрошена особа. Про це повідомив голова інформцентру ООН у Росії, зазначивши, що генсек ООН братиме участь у заході.

Цього місяця, генеральний секретар ООН  Антоніу Гутерреш візьме участь у саміті БРІКС у Казані. Про це заявив голова інформцентру ООН у росії володимир кузнєцов, передають російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Мені дуже приємно бути в Казані, яка вже через три тижні прийматиме саміт країн БРІКС, де як запрошена особа братиме участь і генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш

- заявив кузнєцов.

Доповнення 

Осінній Саміт БРІКС пройде у столиці Татарстану з 22 по 24 жовтня цього року.

Нагадаємо

Таліби, які перебувають при владі в Афганістані, направили до Москви заявку на участь у жовтневому саміті БРІКС у Казані. 

Сі Цзіньпін приїде на саміт БРІКС в росії14.09.24, 11:48 • 21243 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
antoniu-huterrishАнтоніу Гутерріш
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
afhanistanАфганістан
si-tszinpinСі Цзіньпін

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