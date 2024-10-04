В этом месяце, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил глава информцентра ООН в России Владимир Кузнецов, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Мне очень приятно быть в Казани, которая уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где в качестве приглашенного лица будет участвовать и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш - заявил Кузнецов.

Дополнение

Осенний Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября этого года.

Напомним,

Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, направили в Москву заявку на участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани.

Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в россии