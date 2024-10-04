Генсек ООН Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в российском котле
Киев • УНН
Антониу Гутерреш посетит саммит БРИКС в Казани 22-24 октября в качестве приглашенного лица. Об этом сообщил глава информцентра ООН в России, отметив, что генсек ООН будет участвовать в мероприятии.
В этом месяце, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил глава информцентра ООН в России Владимир Кузнецов, передают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Мне очень приятно быть в Казани, которая уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где в качестве приглашенного лица будет участвовать и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш
Дополнение
Осенний Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября этого года.
Напомним,
Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, направили в Москву заявку на участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани.
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