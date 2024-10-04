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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек ООН Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в российском котле

Генсек ООН Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в российском котле

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 15:42  •  1635 просмотра

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Антониу Гутерреш посетит саммит БРИКС в Казани 22-24 октября в качестве приглашенного лица. Об этом сообщил глава информцентра ООН в России, отметив, что генсек ООН будет участвовать в мероприятии.

В этом месяце, генеральный секретарь ООН  Антониу Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил глава информцентра ООН в России Владимир Кузнецов, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Мне очень приятно быть в Казани, которая уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где в качестве приглашенного лица будет участвовать и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш

- заявил Кузнецов.

Дополнение 

Осенний Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября этого года.

Напомним,

Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, направили в Москву заявку на участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани. 

Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в россии14 сентября 2024, 08:48 • 20882 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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