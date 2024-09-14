Китайский лидер Си Цзиньпин в следующем месяце посетит россию для участия в саммите БРИКС, подтвердив свое стремление укреплять сотрудничество с Москвой. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Китайский лидер Си Цзиньпин в следующем месяце посетит россию для участия в саммите блока развивающихся стран БРИКС, о чем подтвердил министр иностранных дел Китая Ван И. Этот визит происходит на фоне попыток москвы и Пекина противостоять глобальному влиянию Запада.

Это будет второй визит Си в россию после того, как кремль в феврале 2022 года начал военные действия в Украине.

Ван И провел встречу с кремлевским диктатором владимиром вутиным в санкт-петербурге, где они отметили укрепление отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Китая сообщил, что Си "с радостью принял" приглашение путина принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре.

путин, в свою очередь, объявил, что на саммите они проведут двустороннюю встречу для обсуждения различных аспектов российско-китайских отношений, которые, по его словам, "успешно развиваются" по всем направлениям.

Напомним

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, где запланирована его двусторонняя встреча с кремлевским диктатором владимиром путиным.