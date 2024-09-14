Сі Цзіньпін приїде на саміт БРІКС в росії
Київ • УНН
Китайський лідер Сі Цзіньпін прийняв запрошення путіна на саміт БРІКС у Казані в жовтні. Це буде другий візит Сі до росії після початку війни в Україні, що підкреслює зміцнення відносин між країнами.
Китайський лідер Сі Цзіньпін наступного місяця відвідає росію для участі в саміті БРІКС, підтвердивши своє прагнення зміцнювати співпрацю з москвою. Пише УНН з посиланням на Associated Press.
Китайський лідер Сі Цзіньпін наступного місяця відвідає росію для участі в саміті блоку країн, що розвиваються, БРІКС, про що підтвердив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Цей візит відбувається на тлі спроб Москви та Пекіна протистояти глобальному впливу Заходу.
Це буде другий візит Сі до росії після того, як кремль у лютому 2022 року розпочав військові дії в Україні.
Ван Ї провів зустріч із кремлівським диктатором володимиром путіним у санкт-петербурзі, де вони відзначили зміцнення відносин між двома країнами.
Міністр закордонних справ Китаю повідомив, що Сі "з радістю прийняв" запрошення путіна взяти участь у саміті БРІКС у Казані в жовтні.
путін, своєю чергою, оголосив, що на саміті вони проведуть двосторонню зустріч для обговорення різних аспектів російсько-китайських відносин, які, за його словами, "успішно розвиваються" у всіх напрямках.
Нагадаємо
Президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає саміт БРІКС у Казані, де запланована його двостороння зустріч із кремлівським диктатором володимиром путіним.