Президент Ірану відвідає саміт БРІКС у рф і зустрінеться з путіним - росЗМІ

Президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає саміт БРІКС у казані, де запланована його двостороння зустріч із кремлівським диктатором володимиром путіним, пише УНН з посиланням на росЗМІ з посиланням на посла Ірану в рф Казема Джалалі.

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"Так, думаю, він візьме участь у саміті БРІКС у казані. Зараз ми займаємося підготовкою до цього візиту, щоб він був корисним та успішним для наших двосторонніх відносин, - сказав посол Ірану в РФ Казем Джалалі. - Щодо двосторонніх відносин, запланована зустріч з російським лідером путіним, а також двосторонні зустрічі з іншими лідерами, з іранською спільнотою та виступ на саміті".

Іран та рф, як повідомяється, можуть підписати "всеосяжний договір" на саміті.

Нагадаємо

Іран відправив росії балістичні ракети малої дальності, за даними західних чиновників, на яких посилається The Wall Street Journal. ISW повідомляє, що рередача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном і росією, де Тегеран прагне отримати економічну та військову вигоду, включаючи російські винищувачі Су-35.