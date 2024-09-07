Президент Ирана посетит саммит БРИКС в рф и встретится с путиным - росСМИ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в казани, где запланирована его двусторонняя встреча с кремлевским диктатором владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на росСМИ со ссылкой на посла Ирана в рф Казема Джалали.

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"Да, думаю, он примет участие в саммите БРИКС в казани. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для наших двусторонних отношений, - сказал посол Ирана в рф Казем Джалали. - Что касается двусторонних отношений, запланирована встреча с российским лидером путиным, а также двусторонние встречи с другими лидерами, с иранским сообществом и выступление на саммите".

Иран и рф, как сообщается, могут подписать "всеобъемлющий договор" на саммите.

Напомним

Иран отправил россии баллистические ракеты малой дальности, по данным западных чиновников, на которых ссылается The Wall Street Journal. ISW сообщает, что передача иранских баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства между Ираном и россией, где Тегеран стремится получить экономическую и военную выгоду, включая российские истребители Су-35.