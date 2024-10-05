Сирия подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла страны в россии Башара Джаафари, передает УНН.

росСМИ обращает внимание, что рф в этом году председательствует в организации, а с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС.

Генсек ООН Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в российском котле

В начале сентября заявку на вступление в БРИКС подала Турция, в конце августа о желании присоединиться к организации заявили власти Азербайджана. В 2024 году членами БРИКС также стали Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия.

Добавим

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) - это международная организация крупнейших по площади и населению развивающихся стран.