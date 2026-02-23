$43.270.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

СБУ и МВД обнародовали новые детали задержания злоумышленницы, совершившей тройной теракт во Львове

Киев • УНН

 • 490 просмотра

СБУ и МВД обнародовали подробности тройного теракта во Львове, где взрывные устройства были активированы дистанционно.

СБУ и МВД обнародовали новые детали задержания злоумышленницы, совершившей тройной теракт во Львове

Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел обнародовали новые подробности тройного теракта во Львове. В частности, взрывные устройства были изготовлены из подручных материалов, оборудованы мобильными телефонами для дистанционного подрыва, а сами взрывы российские кураторы активировали онлайн - в момент прибытия правоохранителей на вызов о якобы проникновении в магазин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН

Детали

Как заявили в СБУ, Служба безопасности и Национальная полиция в течение 10 часов установили и задержали гражданку Украины, причастную к тройному теракту, произошедшему в ночь на 22 февраля во Львове. Сейчас с ней проводятся следственные действия и изучаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению. 

СБУ занимается расследованием этого теракта с первых минут. Вместе с представителями Нацпола мы по "горячим следам" задержали исполнительницу преступления. Ею оказалась 33-летняя жительница Ровенской области, которую российские кураторы завербовали онлайн. После подрывов она планировала покинуть территорию Украины, но СБУ и Национальная полиция помешали этим планам. Подозреваемая была задержана в течение 10 часов с момента теракта. Я хочу подчеркнуть, что мы находим каждого пособника рф и привлекаем его к ответственности. Поэтому наказание – неотвратимо 

- сказал заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил: "Если мы говорим о террористических актах, то совместно с коллегами за это время мы раскрыли 78% таких преступлений. Из них 26% были совершены несовершеннолетними. Россия использует наших граждан, и чаще всего те, кто поддался вербовке, не получают деньги - вместо этого их ждет реальное пожизненное заключение. А в отдельных случаях россияне избавляются от исполнителей - ликвидируют их прямо во время попытки закладки взрывчатки. Если вам или вашим близким поступают подобные предложения - немедленно сообщайте правоохранительные органы. Один своевременный сигнал может спасти много жизней". 

В СБУ отметили, что, как зафиксировано в материалах дела, злоумышленница изготовила три самодельных взрывных устройства и заложила их вблизи продовольственного магазина. Ночью на линию 102 поступило сообщение о якобы "незаконном проникновении в это заведение двух мужчин". 

"Когда на локацию прибыли правоохранители, рашисты дистанционно активировали первое СВУ. После взрыва на место происшествия прибыли еще два патруля полиции, а также пеший патруль Нацгвардии. В этот момент почти одновременно произошли второй и третий взрывы. В результате теракта погибла сотрудница полиции. Еще 25 человек, среди которых есть несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести", - добавили в СБУ. 

Как установило расследование, подготовкой теракта занималась завербованная врагом 33-летняя уроженка Ровенской области, которая попала на крючок рашистов во время поиска "легких заработков" в Телеграм-каналах. После вербовки она прибыла во Львов и поселилась в арендованной квартире вблизи места запланированного теракта. Далее женщина получила от куратора из рф подробную инструкцию по изготовлению СВУ из подручных средств.

Комплектующие для бомбы фигурантка приобрела в хозяйственных отделах супермаркетов. Далее сделала из них взрывчатки, которые снарядила мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Также по указанию куратора злоумышленница установила в квартире смартфон, который осуществлял онлайн-трансляцию видео с видом на "цель". С его помощью враг отслеживал ситуацию вокруг магазина и осуществил дистанционные подрывы, когда полицейские экипажи прибыли на место происшествия. После выполнения задания террористка поспешно выехала с места преступления и направилась к железнодорожному вокзалу города Самбор (Львовская область). По месту ее временного проживания во Львове проведены обыски и изъяты доказательства работы на врага 

- отметили в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности проводят дополнительные следственные действия. Производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств теракта и других лиц, которые могут быть к нему причастны.

В Нацполиции заявили, что расценивают взрывы во Львове и Николаеве как целенаправленную атаку на систему правопорядка

Напомним 

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.

Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.

Павел Башинский

