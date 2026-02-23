$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
СБУ та МВС оприлюднили нові деталі затримання зловмисниці, яка вчинила потрійний теракт у Львові

Київ • УНН

СБУ та МВС оприлюднили подробиці потрійного теракту у Львові, де вибухові пристрої були активовані дистанційно.

СБУ та МВС оприлюднили нові деталі затримання зловмисниці, яка вчинила потрійний теракт у Львові

Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ оприлюднили нові подробиці потрійного теракту у Львові. Зокрема, вибухові пристрої були виготовлені з підручних матеріалів, обладнані мобільними телефонами для дистанційного підриву, а самі вибухи російські куратори активували онлайн - у момент прибуття правоохоронців на виклик про нібито проникнення до магазину. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН

Деталі

Як заявили в СБУ, Служба безпеки та Національна поліція протягом 10 годин встановили та затримали громадянку України, яка причетна до потрійного теракту, що стався у ніч на 22 лютого у Львові. Наразі з нею проводяться слідчі дії та вивчаються інші особи, які можуть бути причетними до злочину. 

СБУ займається розслідуванням цього теракту з перших хвилин. Разом з представниками Нацполу ми по "гарячих слідах" затримали виконавицю злочину. Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області, яку російські куратори завербували онлайн. Після підривів вона планувала залишити територію України, але СБУ та Національна поліція завадили цим планам. Підозрювану затримали протягом 10 годин з моменту теракту. Я хочу підкреслити, що ми знаходимо кожного поплічника рф і притягуємо його до відповідальності. Тож покарання – невідворотне 

- сказав заступник голови СБУ Іван Рудницький.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив: "Якщо ми говоримо про терористичні акти, то спільно з колегами за цей час ми розкрили 78% таких злочинів. Із них 26% були вчинені неповнолітніми. росія використовує наших громадян, і найчастіше ті, хто піддався вербуванню, не отримують гроші - натомість на них чекає реальне довічне ув’язнення. А в окремих випадках росіяни позбавляються виконавців - ліквідовують їх прямо під час спроби закладення вибухівки. Якщо вам або вашим близьким надходять подібні пропозиції - негайно повідомляйте правоохоронні органи. Один своєчасний сигнал може врятувати багато життів". 

У СБУ зазначили, що як зафіксовано в матеріалах справи, зловмисниця виготовила три саморобні вибухові пристрої та заклала їх поблизу продовольчого магазину. Вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про нібито "незаконне проникнення до цього закладу двох чоловіків". 

"Коли на локацію прибули правоохоронці, рашисти дистанційно активували перший СВП. Після вибуху на місце події прибули ще два патрулі поліції, а також піший патруль Нацгвардії. У цей момент майже одночасно відбулися другий і третій вибухи. Внаслідок теракту загинула співробітниця поліції. Ще 25 людей, серед яких є неповнолітній, зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - додали в СБУ. 

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася завербована ворогом 33-річна уродженка Рівненщини, яка потрапила на гачок рашистів під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах. Після вербування вона прибула до Львова і оселилася в орендованій квартирі поблизу місця запланованого теракту. Далі жінка отримала від куратора з рф детальну інструкцію щодо виготовлення СВП із підручних засобів.

Комплектуючі для бомби фігурантка придбала у господарських відділах супермаркетів. Далі зробила з них вибухівки, які спорядила мобільними телефонами для дистанційного підриву. Також за вказівкою куратора зловмисниця встановила у квартирі смартфон, який здійснював онлайн-трансляцію відео з видом на "ціль". За його допомогою ворог відстежував ситуацію навколо магазину та здійснив дистанційні підриви, коли поліцейські екіпажі прибули на місце події. Після виконання завдання терористка поспішно виїхала з місця злочину та попрямувала до залізничного вокзалу міста Самбір (Львівська область). За місцем її тимчасового проживання у Львові проведено обшуки та вилучено докази роботи на ворога 

- зазначили в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки проводять додаткові слідчі дії. Провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває. Вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин теракту та інших осіб, які можуть бути до нього причетними.

Павло Башинський

