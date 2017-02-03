С.Лавров обсудил с Ф.Могерини обострение ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем главы Европейской комиссии Ф.Могерини обострение обстановки в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе стороны ЕС.
"В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки в Украине, положение на Балканах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что договорились провести встречу на полях одного из будущих многосторонних мероприятий для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.