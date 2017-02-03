С.Лавров обговорив із Ф.Могеріні загострення ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обговорив із Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, заступником Голови Європейської комісії Федерікою Могеріні загострення обстановки в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС РФ.
Як повідомили у прес-службі МЗС РФ, телефонна розмова відбулась за ініціативи сторони ЄС.
"Під час бесіди сторони обговорили ситуацію в Лівії, проблематику сирійського врегулювання, загострення обстановки в Україні, становище на Балканах", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі повідомили, що домовлено провести зустріч на полях одного з майбутніх багатосторонніх заходів для більш предметного розгляду можливостей взаємодії з міжнародних і регіональних проблем та в цілому стану справ у відносинах між Росією і ЄС.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.