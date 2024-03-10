россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области: по меньшей мере девять человек ранены, среди них ребенок

В результате российских атак в Донецкой области ранены 9 человек, среди них ребенок. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 134 человека, в том числе 23 ребенка - рассказал Филашкин.

Враг в частности обстрелял Покровский район. Так, в Очеретино ранен человек, в Желанном повреждены 2 дома и нежилая застройка.

По Мирнограду россияне выпустили 3 ракеты С-300: ранены по меньшей мере 9 человек, в том числе 1 подросток, повреждены 9 многоэтажек и 27 автомобилей. Доброполье подверглось атаке шахедами - повреждены 2 админздания и 2 частных дома - рассказал председатель Донецкой ОВА.

Также под обстрелом оказался и Краматорский район. В Тернах Лиманской громады повторно повреждены несколько частных домов. Под огнем были окраины Константиновской громады.

За сутки в Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, еще 10 ранены

Бахмутский район. В Торецке повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Железном - 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске поврежден дом и 2 нежилых здания. - подытожил Вадим Филашкин.

Напомним

За прошедшие сутки российские военные обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены четыре многоэтажки, девять частных домов, учебное заведение, медицинское учреждение, газопровод и автомобили. Три человека ранены.