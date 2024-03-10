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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области: по меньшей мере девять человек ранены, среди них ребенок

россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области: по меньшей мере девять человек ранены, среди них ребенок

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 09:03  •  9249 просмотра

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В Донецкой области в результате российских обстрелов 9 получили ранения, в том числе ребенок, повреждены жилые и нежилые здания во многих населенных пунктах.

В результате российских атак в Донецкой области ранены 9 человек, среди них ребенок. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН

Детали 

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 134 человека, в том числе 23 ребенка

- рассказал Филашкин. 

Враг в частности обстрелял Покровский район. Так, в Очеретино ранен человек, в Желанном повреждены 2 дома и нежилая застройка.

По Мирнограду россияне выпустили 3 ракеты С-300: ранены по меньшей мере 9 человек, в том числе 1 подросток, повреждены 9 многоэтажек и 27 автомобилей. Доброполье подверглось атаке шахедами - повреждены 2 админздания и 2 частных дома

- рассказал председатель Донецкой ОВА. 

Также под обстрелом оказался и Краматорский район. В Тернах Лиманской громады повторно повреждены несколько частных домов. Под огнем были окраины Константиновской громады.

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Бахмутский район. В Торецке повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Железном - 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске поврежден дом и 2 нежилых здания.

- подытожил Вадим Филашкин. 

Напомним

За прошедшие сутки российские военные обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены четыре многоэтажки, девять частных домов, учебное заведение, медицинское учреждение, газопровод и автомобили. Три человека ранены.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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