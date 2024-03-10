За добу армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Херсонщини
Київ • УНН
Російські військові обстріляли 10 населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши будівлі, школу, медичний заклад та автомобілі, поранивши 3 людей.
Минулої доби російські військові обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, навчальний заклад, медична установа, газогін та автівки. Троє людей поранені. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зокрема минулої доби противник обстрілював Станіслав, Берислав, Олександрівку, Осокорівку, Томарине, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Садове та місто Херсон.
Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були зафіксовані влучання у господарську споруду та автівки.
Через російську агресію 3 людини дістали поранення.
Силам протиповітряної оборони в нашій області вдалось знищити 2 "Shahed-131/136".