За сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Херсонщины

За прошедшие сутки российские военные обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены четыре многоэтажки, девять частных домов, учебное заведение, медицинское учреждение, газопровод и автомобили. Три человека ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В частности за прошедшие сутки противник обстреливал Станислав, Берислав, Александровку, Осокоровку, Томарино, Томину Балку, Антоновку, Приднепровское, Садовое и город Херсон.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку и машины.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Силам противовоздушной обороны в нашей области удалось уничтожить 2 "Shahed-131/136".

В Херсоне раздаются взрывы