За сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Херсонщины
Киев • УНН
Российские военные обстреляли 10 населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания, школу, медицинское учреждение и автомобили, ранив 3 человек.
За прошедшие сутки российские военные обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены четыре многоэтажки, девять частных домов, учебное заведение, медицинское учреждение, газопровод и автомобили. Три человека ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В частности за прошедшие сутки противник обстреливал Станислав, Берислав, Александровку, Осокоровку, Томарино, Томину Балку, Антоновку, Приднепровское, Садовое и город Херсон.
В результате вражеских атак в населенных пунктах области были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку и машины.
Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
Силам противовоздушной обороны в нашей области удалось уничтожить 2 "Shahed-131/136".
В Херсоне раздаются взрывы9 марта 2024, 20:28 • 57885 просмотров
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