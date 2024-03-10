росіяни обстріляли Мирноград на Донеччині: щонайменше дев'ять людей поранено, серед них дитина

Внаслідок російських атак на Донеччині поранено 9 людей, серед них дитина. Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 134 особи, у тому числі 23 дитини

Ворог зокрема обстріляв Покровський район. Так, у Очеретиному поранено людину, у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову забудову.

По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок. Добропілля зазнало атаки шахедами — пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки

Також під обстрілом опинився і Краматорський район. У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено декілька приватних будинків. Під вогнем були околиці Костянтинівської громади.

За добу на Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 10 поранені

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі.