россия намекнула, что предпочла бы провести переговоры в беларуси. Зеленский назвал это "несерьезным"

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский
10:11 • 4524 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
09:43 • 14764 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
07:55 • 51440 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
06:00 • 36724 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 68867 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 133662 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 107652 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 106853 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 156747 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 227983 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.5м/с
75%
745мм
Популярные новости

"Безрассудный комментарий": Келлог отреагировал на угрозы медведева Третьей мировой войной

28 мая, 01:07 • 31293 просмотра

Суд вынес приговор российскому военному, который похищал у жителей Киевской области автомобили и вывозил их в беларусь

28 мая, 01:38 • 38272 просмотра

Трамп озвучил Канаде цену за участие в противоракетном "Золотом куполе" и назвал условие бесплатной защиты

28 мая, 02:09 • 38349 просмотра

Рекордное количество американцев подало на получение гражданства Британии

28 мая, 02:42 • 36073 просмотра

Трамп планирует возродить ядерную энергетику в США: подписан ряд указов

07:26 • 23528 просмотра
публикации

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 68867 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 101702 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 108108 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 133662 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 216049 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Алексей Чернышов

Линдси Грэм

Актуальные места

Белый дом

Харьковская область

Киев

Курская область

Швеция

Реклама
УНН Lite

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

08:54 • 14206 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 30404 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 36982 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 106059 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 106796 просмотра
Актуальное

Шахед-136

9К720 Искандер

Кх-59

Калибр (семейство ракет)

Железный купол

россия намекнула, что предпочла бы провести переговоры в беларуси. Зеленский назвал это "несерьезным"

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Владимир Зеленский поблагодарил Турцию за посредничество и выделил три реалистичные локации для переговоров с РФ. Он отверг предложение России по Беларуси и ждет санкции от США.

россия намекнула, что предпочла бы провести переговоры в беларуси. Зеленский назвал это "несерьезным"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Турции за посредническую роль в переговорах с россией и очертил три наиболее реалистичные площадки для дальнейшего взаимодействия с рф. В то же время российская сторона намекнула как на локацию на беларусь. Президент прокомментировал это, указав, что "это несерьезно". Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что действительно благодарен турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и министру иностранных дел Турции Хакану Фидану за помощь в переговорном процессе. Он также добавил, что турецкая сторона в курсе вероятных площадок для организации следующей встречи между российской и украинской делегациями. Среди таковых рассматривались Ватикан и Швейцария. При этом, с его слов, были предложения от других стран предоставить площадки для переговоров, однако рф выдвинула свое предложение.

Ватикан, в принципе, все поддерживают. Мне кажется, "русские" не поддерживают. И из того, что мы видим в медиапространстве. Все передали сигналы о готовности к следующим встречам. И Швейцария. Очень хочет швейцарская сторона, мы не против. Опять-таки, все мы поддерживаем. От "русских" сигналов не слышали. Что касается площадок, есть заинтересованность и Африки. Предлагают свои площадки. Мальта предлагает свои площадки. "Русские" на весь этот спектр передали сигнал о беларуси. Как вам сказать, на что это похоже? Если не хотят, мне кажется, люди должны сказать: мы сейчас не готовы. Или не хотим заканчивать войну. Потому что это несерьезно

- подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что для украинцев на сегодня беларусь является страной, "из которой полетели ракеты", и, соответственно, как союзник страны-агрессора она не может серьезно рассматриваться как площадка для переговоров.

Это просто невозможно в отношении беларуси. Я думаю, что самые реалистичные три площадки: Турция, Ватикан и Швейцария. Потому что они абсолютно понятны. Мы готовы к любому формату. Я считаю, что лучше двигаться вперед, а не смотреть постоянно назад

- отметил Зеленский.

О санкциях

Президент добавил, что Украина и в дальнейшем ждет санкции от США против рф, ведь, как и отмечалось ранее, именно санкционное давление на россию может ускорить процесс достижения мирного соглашения.

"Мы ждем санкции от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала, есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза – с Урсулой фон дер Ляйен и с Антониу Коштой. Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-то из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, этот пакет непременно будет, вопрос - в силе этого пакета. В то же время Украина продолжает переговорный процесс с Соединенными Штатами, в частности с представителями Сената, которые поддерживают санкционное давление на россию.

"Считаем, что это важное подтверждение политики новой администрации "мир благодаря силе", если эти санкции будут проголосованы и поддержаны Белым домом. Мне кажется, это важный шаг", - подытожил Зеленский.

Зеленский сообщил, что Украина рассмотрит российский меморандум, когда его передадут28.05.25, 12:13 • 1316 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Беларусь
Антониу Кошта
Сенат Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Швейцария
Европейский Союз
Мальта
Реджеп Тайип Эрдоган
Хакан Фидан
Турция
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Ватикан
Brent
$63.97
Bitcoin
$108,769.90
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,350.74
Ethereum
$2,626.72