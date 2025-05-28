россия намекнула, что предпочла бы провести переговоры в беларуси. Зеленский назвал это "несерьезным"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Турции за посредническую роль в переговорах с россией и очертил три наиболее реалистичные площадки для дальнейшего взаимодействия с рф. В то же время российская сторона намекнула как на локацию на беларусь. Президент прокомментировал это, указав, что "это несерьезно". Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что действительно благодарен турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и министру иностранных дел Турции Хакану Фидану за помощь в переговорном процессе. Он также добавил, что турецкая сторона в курсе вероятных площадок для организации следующей встречи между российской и украинской делегациями. Среди таковых рассматривались Ватикан и Швейцария. При этом, с его слов, были предложения от других стран предоставить площадки для переговоров, однако рф выдвинула свое предложение.

Ватикан, в принципе, все поддерживают. Мне кажется, "русские" не поддерживают. И из того, что мы видим в медиапространстве. Все передали сигналы о готовности к следующим встречам. И Швейцария. Очень хочет швейцарская сторона, мы не против. Опять-таки, все мы поддерживаем. От "русских" сигналов не слышали. Что касается площадок, есть заинтересованность и Африки. Предлагают свои площадки. Мальта предлагает свои площадки. "Русские" на весь этот спектр передали сигнал о беларуси. Как вам сказать, на что это похоже? Если не хотят, мне кажется, люди должны сказать: мы сейчас не готовы. Или не хотим заканчивать войну. Потому что это несерьезно - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что для украинцев на сегодня беларусь является страной, "из которой полетели ракеты", и, соответственно, как союзник страны-агрессора она не может серьезно рассматриваться как площадка для переговоров.

Это просто невозможно в отношении беларуси. Я думаю, что самые реалистичные три площадки: Турция, Ватикан и Швейцария. Потому что они абсолютно понятны. Мы готовы к любому формату. Я считаю, что лучше двигаться вперед, а не смотреть постоянно назад - отметил Зеленский.

О санкциях

Президент добавил, что Украина и в дальнейшем ждет санкции от США против рф, ведь, как и отмечалось ранее, именно санкционное давление на россию может ускорить процесс достижения мирного соглашения.

"Мы ждем санкции от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала, есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза – с Урсулой фон дер Ляйен и с Антониу Коштой. Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-то из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, этот пакет непременно будет, вопрос - в силе этого пакета. В то же время Украина продолжает переговорный процесс с Соединенными Штатами, в частности с представителями Сената, которые поддерживают санкционное давление на россию.

"Считаем, что это важное подтверждение политики новой администрации "мир благодаря силе", если эти санкции будут проголосованы и поддержаны Белым домом. Мне кажется, это важный шаг", - подытожил Зеленский.

Зеленский сообщил, что Украина рассмотрит российский меморандум, когда его передадут