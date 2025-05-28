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росія натякнула, що воліла б провести переговори у білорусі. Зеленський назвав це "несерйозним"

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Володимир Зеленський подякував Туреччині за посередництво та виділив три реалістичні локації для переговорів з РФ. Він відкинув пропозицію Росії щодо Білорусі та чекає санкції від США.

росія натякнула, що воліла б провести переговори у білорусі. Зеленський назвав це "несерйозним"

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Туреччині за посередницьку роль в переговорах із росією та окреслив три найбільш реалістичні майданчики для подальшої взаємодії із рф. Водночас російська сторона натякнула як на локацію на білорусь. Президент прокоментував це, вказавши, що "це несерйозно". Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що дійсно вдячний турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану і міністру закордонних справ Туреччини Хакану Фідану за допомогу в переговорному процесі. Він також додав, що турецька сторона в курсі вірогідних майданчиків для організації наступної зустрічі між російською та українською делегаціями. Серед таких розглядалися Ватикан і Швейцарія. При цьому, з його слів, були пропозиції від інших країн надати майданчики для переговорів, проте рф висунула свою пропозицію.

Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, "рускі" не підтримують. І з того, що ми бачимо в медіапросторі. Усі передали сигнали щодо готовності до наступних зустрічей. І Швейцарія. Дуже хоче швейцарська сторона, ми не проти. Знов-таки, усі ми підтримуємо. Від "рускіх" сигналів не чули. Що стосується майданчиків, є зацікавленість і Африки. Пропонують свої майданчики. Мальта пропонує свої майданчики. "рускіє" на весь цей спектр передали сигнал щодо білорусі. Як вам сказати, на що це схоже? Якщо не хочуть, мені здається, люди повинні сказати: ми зараз не готові. Або не хочемо закінчувати війну. Бо це несерйозно

- наголосив Зеленський.

Він додав, що для українців на сьогодні білорусь є країною, "з якої полетіли ракети", і, відповідно, як союзник країни-агресора вона не може серйозно розглядатися як майданчик для переговорів.

Це просто неможливо щодо білорусі. Я думаю, що найреалістичніші три майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія. Тому що вони абсолютно зрозумілі. Ми готові до будь-якого формату. Я вважаю, що краще рухатись вперед, а не дивитись постійно назад

- зазначив Зеленський.

Про санкції

Президент додав, що Україна й надалі чекає на санкції від США проти рф, адже, як і зазначалось раніше, саме санкційний тиск на росію може пришвидшити процес досягнення мирної угоди.

"Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила, є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою. Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі", - наголосив він.

За словами Зеленського, цей пакет неодмінно буде, питання - у силі цього пакету. Водночас Україна продовжує переговорний процес зі Сполученими Штатами, зокрема з представниками Сенату, які підтримують санкційний тиск на росію.

"Вважаємо, що це важливе підтвердження політики нової адміністрації "мир завдяки силі", якщо ці санкції будуть проголосовані і підтримані Білим домом. Мені здається, це важливий крок", - підсумував Зеленський.

Зеленський повідомив, що Україна розгляне російський меморандум, коли його передадуть28.05.25, 12:13 • 1446 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Білорусь
Антоніу Кошта
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