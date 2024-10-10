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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф сознательно провоцирует продовольственный кризис атакуя портовую инфраструктуру Украины - Кулеба

рф сознательно провоцирует продовольственный кризис атакуя портовую инфраструктуру Украины - Кулеба

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 13:54  •  5495 просмотра

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Россия усиливает атаки на портовую инфраструктуру Украины для снижения экспортного потенциала. За 3 месяца повреждено 300 объектов, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна, пострадало 79 гражданских.

россия целенаправленно усиливает атаки на портовую инфраструктуру украинского юга для снижения экспортного потенциала.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, и отметил, что мир должен соответственно реагировать на эти атаки, ведь последствия обстрелов ощутимы не только для Украины, передает УНН

россия целенаправленно усиливает атаки на портовую инфраструктуру украинского юга. Цель этих атак - снижение нашего экспортного потенциала. Речь идет о сознательном провоцировании продовольственного кризиса в тех частях мира, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна

- написал Кулеба.

Он отметил, что целями вражеских обстрелов в первую очередь являются порты, гражданские суда и зернохранилища.

«Так, за последние три месяца враг совершил почти 60 таких атак.

Их следствием стало повреждение и уничтожение почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судов.

Пострадали - 79 гражданских. Среди них работники портов, логистических компаний и экипажа судов», - сообщил Кулеба.

Он отметил, что каждое военное преступление задокументировано правоохранителями. И россия будет отвечать за каждую атаку против гражданских, человечности и международного права. 

Со своей стороны мир должен соответственно реагировать на эти атаки, ведь последствия обстрелов ощутимы не только для Украины. В первую очередь это сказывается на государствах Глобального Юга и Европы. Более 40 государств сегодня получают наше зерно - среди них Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Китай, Вьетнам, Индонезия, Испания, Турция, Нидерланды. Молчание и бездействие только усиливают безнаказанность врага, поэтому мировое сообщество должно усиливать давление на рф

- заявил Кулеба.

Дополнение

По данным прокуратуры, 9 октября вечером вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Повреждено гражданское сухогрузное судно под флагом Панамы. Сейчас известно о 8 жертвах атаки рф в Одесской области. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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