рф свідомо провокує продовольчу кризу атакуючи портову інфраструктуру України - Кулеба
Київ • УНН
Росія посилює атаки на портову інфраструктуру України для зниження експортного потенціалу. За 3 місяці пошкоджено 300 об'єктів, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна, постраждало 79 цивільних.
росія цілеспрямовано посилює атаки на портову інфраструктуру українського півдня для зниження експортного потенціалу.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, та наголосив, що світ має відповідно реагувати на ці атаки, адже наслідки обстрілів відчутні не лише для України, передає УНН.
росія цілеспрямовано посилює атаки на портову інфраструктуру українського півдня. Мета цих атак – зниження нашого експортного потенціалу. Йдеться про свідоме провокування продовольчої кризи у тих частинах світу, які прямо залежать від постачання українського зерна
Він зазначив, що цілями ворожих обстрілів у першу чергу є порти, цивільні судна та зерносховища.
"Так, за останні три місяці ворог здійснив майже 60 таких атак.
Їх наслідком стало пошкодження та знищення майже 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних суден.
Постраждали - 79 цивільних. Серед них працівники портів, логістичних компаній та екіпажу суден", - повідомив Кулеба.
Він наголосив, що кожен воєнний злочин задокументовано правоохоронцями. І росія буде відповідати за кожну атаку проти цивільних, людяності та міжнародного права.
Зі свого боку світ має відповідно реагувати на ці атаки, адже наслідки обстрілів відчутні не лише для України. У першу чергу це позначається на державах Глобального Півдня та Європи. Понад 40 держав сьогодні отримують наше зерно – серед них Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Китай, В’єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди. Мовчання та бездіяльність лише посилюють безкарність ворога, тож світове товариство має посилювати тиск на рф
Доповнення
За даними прокуратури, 9 жовтня ввечері збройні сили рф завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Пошкоджено цивільне суховантажне судно під прапором Панами. Наразі відомо про 8 жертв атаки рф на Одещині.