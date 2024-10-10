Кількість жертв атаки рф на Одещині зросла до 8: помер 26-річний поранений
Київ • УНН
У лікарні помер 26-річний чоловік, поранений під час вчорашньої атаки в Одесі. Загальна кількість загиблих внаслідок нападу збільшилася до 8 осіб.
У лікарні помер 26-річний чоловік, поранений під час вчорашньої атаки російських військ на Одеську область, загальна кількість загиблих збільшилася до 8 осіб, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині…
Доповнення
За даними прокуратури, 9 жовтня ввечері збройні сили рф завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Спочатку було відомо, що внаслідок ворожої атаки шестеро людей загинуло та 8 отримали множинні поранення, їх було госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено цивільне суховантажне судно під прапором Панами.