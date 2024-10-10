Количество жертв атаки рф в Одесской области возросло до 8: умер 26-летний раненый

В больнице скончался 26-летний мужчина, раненный во время вчерашней атаки российских войск на Одесскую область, общее количество погибших в результате нападения увеличилось до 8 человек, сообщил в четверг глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек. От полученных ранений в больнице скончался 26-летний парень. Искренние соболезнования семье.. - написал Кипер.

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По данным прокуратуры, 9 октября вечером вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Сначала было известно, что в результате вражеской атаки шесть человек погибли и 8 получили множественные ранения, они были госпитализированы в больницу. Повреждено гражданское сухогрузное судно под флагом Панамы.