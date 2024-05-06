Решение до сих пор не принято: ЕС колеблется относительно присутствия на "инаугурации" путина

Европейский Союз колеблется следует ли принимать приглашение Москвы на "инаугурацию" президента рф Владимира Путина. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает УНН.

Детали

Стано отметил, что разосланные Кремлем приглашения на "инаугурацию" доставлены в представительства стран-членов и ЕС в Москве.

Мы можем подтвердить, что Кремль направил приглашение европейским странам принять участие в церемонии инаугурации Владимира Путина, и мы обсуждаем со странами-членами, как ответить. Финальное решение еще не принято - рассказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель не поддерживает идею присоединиться к "инаугурации" Путина.

Но я могу поделиться тем, что верховный представитель Жозеп Боррель против того, чтобы ЕС участвовал в этом событии в москве завтра - заметил Стано.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что ряд стран отказались присутствовать на церемонии "инаугурации" российского президента Владимира Путина. В частности, Чехия, Эстония, Латвия и Литва объявили, что не направят своих представителей на так называемую "инаугурацию".

В то же время Франция отправит своего посланника на "инаугурацию" владимира путина в качестве президента рф на его следующий шестилетний срок.

Напомним

В МИД Украины призывают иностранные государства, международные организации и общественность не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности Владимира Путина.