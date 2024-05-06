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Рішення досі не прийняте: ЄС вагається щодо присутності на "інавгурації" путіна

Рішення досі не прийняте: ЄС вагається щодо присутності на "інавгурації" путіна

Київ • УНН

 • 52379 перегляди

Європейський Союз вагається щодо участі у церемонії інавгурації володимира путіна, але Верховний представник ЄС Жозеп Боррель виступає проти участі ЄС у цьому заході.

Європейський Союз вагається чи слід приймати запрошення москви на "інавгурацію" президента рф володимира путіна. Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає УНН.

Деталі 

Стано зазначив, що розіслані Кремлем запрошення на "інавгурацію" доставлені до представництв країн-членів та ЄС у Москві.

Ми можемо підтвердити, що Кремль надіслав запрошення європейським країнам взяти участь у церемонії інавгурації володимира путіна, і ми обговорюємо з країнами-членами, як відповісти. Фінальне рішення ще не ухвалене

- розповів речник Єврокомісії.

За його словами, високий представник ЄС Жозеп Боррель не підтримує ідею приєднатись до "інавгурації" путіна.

Але я можу поділитися тим, що верховний представник Жозеп Боррель проти того, аби ЄС брав участь у цій події в москві завтра

- зауважив Стано. 

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що низка країн відмовились бути присутніми на церемонії "інавгурації" російського президента Володимира путіна. Зокрема, Чехія, Естонія, Латвія та Литва оголосили, що не направлять своїх представників на так звану "інавгурацію". 

Водночас Франція відправить свого посланця на "інавгурацію" володимира путіна як президента рф на його наступний шестирічний термін.

Нагадаємо

 У МЗС України закликають іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності володимира путіна.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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