Путин готовит волну убийств и масштабных диверсий в Европе — СМИ

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Дожди задержатся в Украине ещё на один день, температура может снизиться до +19°

Максимум на 180 дней — в Украине продлили сроки расчетов для экспортеров агропродукции из-за атак рф

"Угрозы дипломатии нет": Зеленский анонсировал корректировку операции по российскому воздушному пространства на следующей неделе

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