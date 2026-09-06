Путин готовит волну убийств и масштабных диверсий в Европе — СМИ
Киев • УНН
Эксперты заявили, что Россия усиливает диверсии против НАТО и может прибегнуть к убийствам должностных лиц. Германия стала главной целью атак.
российский диктатор владимир путин готов развязать волну убийств по всей Европе, поскольку россия усиливает свою теневую войну против НАТО. Об этом предупреждают эксперты по безопасности, сообщает УНН со ссылкой на британское издание The Express.
Детали
Указывается, что путин уже испытывает границы допустимого в противостоянии с Альянсом. Главной целью диверсий в настоящее время стала Германия, где зафиксированы многочисленные атаки на энергетику, аэропорты, оборонные предприятия и правительственные ИТ-системы.
Мы также, вероятно, увидим сообщения об убийствах высокопоставленных сотрудников нашей оборонной промышленности. ... Мы будем наблюдать рост государственного терроризма на немецкой земле, и россия не признается в содеянном, но следы будут вести к москве
путин не стремится нападать на НАТО — Трамп04.09.26, 22:13 • 5714 просмотров
В свою очередь неназванный "западный источник в сфере безопасности" сообщил, что ситуация является "бомбой замедленного действия".
Если что-то произойдет и граждане Великобритании, Германии или Франции будут убиты, я думаю, это действительно изменит ситуацию
Тем временем бывший министр обороны Великобритании Тобиас Элвуд выступил с жутким предупреждением, что очередное отравление в стиле "Новичка" — это "лишь вопрос времени".
"Схема понятна: путин проверяет красные линии НАТО, выискивая слабые места, оставаясь немного ниже порога статьи 5. От вторжений беспилотников над Балтикой и Румынией до заговоров с бомбами и тайников с оружием вблизи Берлина, гибридная кампания ускоряется", — резюмирует издание.
Напомним
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит доказательств возможного нападения россии на НАТО, а также выразил сомнение относительно применения москвой ядерного оружия против Украины.
путин после визита главы ЦРУ отказался от уступок в отношении Украины - WP05.09.26, 12:48 • 11307 просмотров