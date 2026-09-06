путін готує хвилю вбивств та масштабних диверсій у Європі - ЗМІ
Київ • УНН
Експерти заявили, що росія посилює диверсії проти НАТО та може вдатися до вбивств посадовців. Німеччина стала головною ціллю атак.
російський диктатор володимир путін готовий розв'язати хвилю вбивств по всій Європі, оскільки росія посилює свою тіньову війну проти НАТО. Про це попереджають експерти з безпеки, повідомляє УНН із посиланням на британське видання The Express.
Деталі
Вказується, що путін уже випробовує межі допустимого у протистоянні з Альянсом. Головною ціллю диверсій наразі стала Німеччина, де зафіксовано численні атаки на енергетику, аеропорти, оборонні підприємства та урядові ІТ-системи.
Ми також, ймовірно, побачимо оголошення про вбивства високопосадовців нашої оборонної промисловості. ... Ми спостерігатимемо зростання державного тероризму на німецькій землі, і росія не зізнається у скоєному, але сліди вестимуть до москви
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У свою чергу неназване "західне джерело в сфері безпеки" повідомило, що ситуація є "бомбою уповільненої дії".
Якщо щось станеться, і громадяни Великої Британії, Німеччини чи Франції будуть вбиті, я думаю, це дійсно змінить ситуацію
Тим часом колишній міністр оборони Великої Британії Тобіас Елвуд виступив з моторошним попередженням, що чергове отруєння в стилі "Новачка" - це "лише питання часу".
"Схема зрозуміла: путін перевіряє червоні лінії НАТО, вишукуючи слабкі місця, залишаючись трохи нижче порогу статті 5. Від вторгнень безпілотників над Балтією та Румунією до змов з бомбами та сховищ зброї поблизу Берліна, гібридна кампанія прискорюється", - резюмує видання.
Нагадаємо
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не бачить доказів можливого нападу росії на НАТО, а також висловив сумнів щодо застосування москвою ядерної зброї проти України.
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