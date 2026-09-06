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The Guardian
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путін готує хвилю вбивств та масштабних диверсій у Європі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

Експерти заявили, що росія посилює диверсії проти НАТО та може вдатися до вбивств посадовців. Німеччина стала головною ціллю атак.

путін готує хвилю вбивств та масштабних диверсій у Європі - ЗМІ

російський диктатор володимир путін готовий розв'язати хвилю вбивств по всій Європі, оскільки росія посилює свою тіньову війну проти НАТО. Про це попереджають експерти з безпеки, повідомляє УНН із посиланням на британське видання The Express.

Деталі

Вказується, що путін уже випробовує межі допустимого у протистоянні з Альянсом. Головною ціллю диверсій наразі стала Німеччина, де зафіксовано численні атаки на енергетику, аеропорти, оборонні підприємства та урядові ІТ-системи.

Ми також, ймовірно, побачимо оголошення про вбивства високопосадовців нашої оборонної промисловості. ... Ми спостерігатимемо зростання державного тероризму на німецькій землі, і росія не зізнається у скоєному, але сліди вестимуть до москви

- сказав депутат Бундестагу Родріх Кізеветтер.

путін не прагне нападати на НАТО - Трамп04.09.26, 22:13 • 5712 переглядiв

У свою чергу неназване "західне джерело в сфері безпеки" повідомило, що ситуація є "бомбою уповільненої дії".

Якщо щось станеться, і громадяни Великої Британії, Німеччини чи Франції будуть вбиті, я думаю, це дійсно змінить ситуацію

- зазначило джерело.

Тим часом колишній міністр оборони Великої Британії Тобіас Елвуд виступив з моторошним попередженням, що чергове отруєння в стилі "Новачка" - це "лише питання часу".

"Схема зрозуміла: путін перевіряє червоні лінії НАТО, вишукуючи слабкі місця, залишаючись трохи нижче порогу статті 5. Від вторгнень безпілотників над Балтією та Румунією до змов з бомбами та сховищ зброї поблизу Берліна, гібридна кампанія прискорюється", - резюмує видання.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не бачить доказів можливого нападу росії на НАТО, а також висловив сумнів щодо застосування москвою ядерної зброї проти України.

путін після візиту глави ЦРУ відмовився від поступок щодо України - WP05.09.26, 12:48 • 11306 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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