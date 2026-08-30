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Президент Фінляндії не вірить у напад рф на НАТО та виключає ядерний удар по Україні

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Александер Стубб заявив, що не бачить доказів підготовки Росії до нападу на НАТО. Він також сумнівається у ядерному ударі по Україні.

Президент Фінляндії не вірить у напад рф на НАТО та виключає ядерний удар по Україні

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не бачить доказів можливого нападу росії на НАТО, а також висловив сумнів щодо застосування москвою ядерної зброї проти України. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Я не вірю, що росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу - НАТО

- заявив Стубб.

Він прокоментував попередження Німеччини про те, що росія може бути здатна атакувати територію НАТО до 2029 року, зазначивши, що не бачить для такого сценарію "ні доказів, ні фактів".

За словами Стубба, НАТО має потужний стримувальний фактор, заснований на звичайних силах, ракетах і ядерній зброї.

Немає сенсу для будь-якої сили у світі перевіряти рішучість цього альянсу

- наголосив Стубб.

Президент Фінляндії також висловив сумнів щодо можливості ядерного удару рф по Україні. За його словами, під час розмови з міністром закордонних справ Китаю він порушував це питання, і той заявив, що Китай "ніколи не дозволить цьому статися".

Водночас Стубб наголосив, що Європа має бути готовою до найгіршого сценарію, щоб запобігти йому.

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios30.08.26, 07:44 • 30029 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
Александр Стубб
НАТО
Фінляндія
Європа
Німеччина
Китай
Україна