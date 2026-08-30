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Президент Финляндии не верит в нападение рф на НАТО и исключает ядерный удар по Украине

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Александер Стубб заявил, что не видит доказательств подготовки россии к нападению на НАТО. Он также сомневается в нанесении ядерного удара по Украине.

Президент Финляндии не верит в нападение рф на НАТО и исключает ядерный удар по Украине

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не видит доказательств возможного нападения россии на НАТО, а также выразил сомнение в применении Москвой ядерного оружия против Украины. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Я не верю, что россия когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс мира - НАТО

- заявил Стубб.

Он прокомментировал предупреждение Германии о том, что россия может быть способна атаковать территорию НАТО к 2029 году, отметив, что не видит для такого сценария "ни доказательств, ни фактов".

По словам Стубба, НАТО располагает мощным фактором сдерживания, основанным на обычных вооружённых силах, ракетах и ядерном оружии.

Нет смысла какой-либо силе в мире проверять решимость этого альянса

- подчеркнул Стубб.

Президент Финляндии также выразил сомнение в возможности ядерного удара рф по Украине. По его словам, во время разговора с министром иностранных дел Китая он поднял этот вопрос, и тот заявил, что Китай "никогда не позволит этому произойти".

В то же время Стубб подчеркнул, что Европа должна быть готова к худшему сценарию, чтобы предотвратить его.

Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios30.08.26, 07:44 • 30846 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Александр Стабб
НАТО
Финляндия
Европа
Германия
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Украина