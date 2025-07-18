Продолжительность трудовой жизни в ЕС: лидеры и аутсайдеры 2024 года

Средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС в 2024 году составляет 37,2 года. При этом ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни широко варьировалась между странами Европейского Союза, сообщает УНН со ссылкой на Евростат.

Детали

Наибольший показатель средней продолжительности трудовой жизни (40 и более лет) зафиксировали в 6 странах Евросоюза:

Нидерландах (43,8 года);

Швеции (43,0 года);

Дании (42,5 года);

Эстонии (41,4 года);

Ирландии (40,4 года);

Германии (40,0 лет).

Самый низкий показатель был зафиксирован в Румынии (32,7 года), Италии (32,8 года) и Хорватии, Греции и Болгарии (по 34,8 года, соответственно).

Напомним

Ранее УНН сообщал, что страны-члены ЕС продлили защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года. Им обеспечили доступ к рынку труда, социальным льготам и медицинскому обслуживанию.