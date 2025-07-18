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Тривалість трудового життя в ЄС: лідери та аутсайдери 2024 року

Київ • УНН

 • 2656 перегляди

Середня тривалість трудового життя в ЄС у 2024 році становить 37,2 року, з помітними відмінностями між країнами. Нідерланди, Швеція та Данія лідирують з показниками понад 42 роки, тоді як Румунія, Італія та Хорватія мають найнижчі показники.

Тривалість трудового життя в ЄС: лідери та аутсайдери 2024 року

Середня тривалість трудового життя в ЄС в 2024 році становить 37,2 року. Водночас очікувана середня тривалість трудового життя широко варіювалася між країнами Європейського Союзу, повідомляє УНН з посиланням на Євростат.

Деталі

Найбільший показник середньої тривалості трудового життя (40 і більше років) зафіксували у 6 країнах Євросоюзу:

  • Нідерландах (43,8 року);
    • Швеції (43,0 роки);
      • Данії (42,5 роки);
        • Естонії (41,4 року);
          • Ірландії (40,4 років);
            • Німеччині (40,0 років).

              Найнижчий показник було зафіксовано в Румунії (32,7 року), Італії (32,8 року) та Хорватії, Греції і Болгарії (по 34,8 роки, відповідно).

              Нагадаємо

              Раніше УНН повідомляв, що країни-члени ЄС продовжили захист для біженців з України до березня 2027 року. Їм забезпечили доступ до ринку праці, соціальних пільг та медичного обслуговування.

              Євген Устименко

              Євген Устименко

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