Тривалість трудового життя в ЄС: лідери та аутсайдери 2024 року
Київ • УНН
Середня тривалість трудового життя в ЄС у 2024 році становить 37,2 року, з помітними відмінностями між країнами. Нідерланди, Швеція та Данія лідирують з показниками понад 42 роки, тоді як Румунія, Італія та Хорватія мають найнижчі показники.
Середня тривалість трудового життя в ЄС в 2024 році становить 37,2 року. Водночас очікувана середня тривалість трудового життя широко варіювалася між країнами Європейського Союзу, повідомляє УНН з посиланням на Євростат.
Деталі
Найбільший показник середньої тривалості трудового життя (40 і більше років) зафіксували у 6 країнах Євросоюзу:
- Нідерландах (43,8 року);
- Швеції (43,0 роки);
- Данії (42,5 роки);
- Естонії (41,4 року);
- Ірландії (40,4 років);
- Німеччині (40,0 років).
Найнижчий показник було зафіксовано в Румунії (32,7 року), Італії (32,8 року) та Хорватії, Греції і Болгарії (по 34,8 роки, відповідно).
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що країни-члени ЄС продовжили захист для біженців з України до березня 2027 року. Їм забезпечили доступ до ринку праці, соціальних пільг та медичного обслуговування.