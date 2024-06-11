Президент Венгрии не будет присутствовать на встрече в так называемом формате "Бухарестской девятки", которая пройдет во вторник в Риге (Латвия). Поскольку Будапешт пропускает саммит в таком дипломатическом формате, восточноевропейские союзники обсуждают вопрос об исключении Будапешта из клуба. Пишет УНН со ссылкой на Reuters и Financial Times.

Детали

Президент Венгрии Тамаш Шуйок не будет присутствовать в Риге на саммите "Бухарестской девятки" - группы восточноевропейских стран-членов НАТО. "Венгрию будет представлять посол в Латвии", - заявили в канцелярии президента Латвии.

Венгрия находится в стадии разногласий с членами НАТО на восточном фланге, - прежде всего из-за своей последовательно пророссийской и антиукраинской позиции. Правительство Виктора Орбана, которого на западе считают троянским конем россии, последовательно блокировало помощь Украине и санкции против россии. Страны-члены "Бухарестской девятки", объединяющей восточноевропейских союзников по НАТО и ЕС, обсудили возможность исключения Венгрии из будущих встреч этого географического оборонного клуба, пишет FT.

Справка

В "группу 9", созданную в 2015 году, входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия - бывшие члены Советского Союза или Варшавского договора, а ныне страны НАТО и ЕС. Их лидеры, министры иностранных дел и обороны регулярно встречаются на саммитах группы "Бухарестская девятка" для координации своих подходов к политике безопасности, в частности к обороне восточных границ.

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Лидеры B9 встречаются в Риге во вторник, 11 июня. На сегодня известно, что Венгрия отказывается одобрить проект декларации, по которому остальные страны пришли к согласию.

Дополнение

Обсуждение вопроса об исключении Будапешта из B9 "очень серьезно", сказал FT один из чиновников, добавив, что "мы, вероятно, встречаемся в таком формате в последний раз".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет присутствовать на саммите в Риге. Чиновник посетит Будапешт на следующий день, "чтобы обсудить вопрос о выходе Венгрии из миссии НАТО в Украине", - об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан государственным СМИ Венгрии.

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