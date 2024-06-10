Председатель ВР примет участие в саммите глав парламентов Польши и стран Балтии: обсудят поддержку Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 10-11 июня будет находиться с рабочим визитом в Польше, где примет участие в саммите глав парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Встречу посвятят усилению поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады в понедельник, передает УНН.

Как сообщается, встреча руководителей парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в польском городе Белосток будет посвящена усилению поддержки Украины.

Тема саммита: "Роль Польши, стран Балтии и Украины в укреплении безопасности в Европе".

Будет уделено внимание инструментам парламентской дипломатии для противодействия угрозе рф и обеспечения региональной безопасности, в частности, введения ограничительных мер против россии, использования замороженных активов в поддержку и восстановление Украины.

Также обсудят ситуацию с безопасностью и насущные оборонные потребности Украины, в частности, защиту воздушного пространства. Отдельно будет уделено внимание помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, критически поврежденной врагом.

Спикеры также обсудят пути дальнейшей реализации формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, взаимодействие на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО.

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