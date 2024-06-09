Байден и Макрон надеются на поддержку фонда в 50 млрд. долларов для Украины на саммите G7

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон надеются, что все страны G7 согласятся на фонд для Украины в 50 млрд долларов. Об этом лидер Франции сообщил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом США, сообщает УНН.

Как рассказал Макрон, он и Байден обсудили большие проблемы, с которыми сталкиваются страны, и первая из них - Украина. По его словам, США и Франция приняли совместные решения, "позволяющие Украине дать отпор, нанести удар по агрессору, защищая свою территорию". Страны, как отметил Макрон, прилагают "большие усилия для вооружения, обучения, оснащения украинской армии".

И мы приняли отличные решения. Мы упомянули детали войны, которая, как я уже сказал, бушует там. Но во время G7 мы надеемся - оба надеемся, что все члены G7 согласятся на 50-миллиардный фонд солидарности для Украины. И на мирной конференции в Швейцарии вы будете там представлены. Это также будет критический этап - заявил Макрон.

В свою очередь президент Байден подчеркнул, что на этой неделе США и Франция еще раз продемонстрировали миру силу союзников и то, чего они могут достичь вместе. Байден рассказал страны ЕС предоставили Украине 107 миллиардов долларов помощи с начала войны, потому что "знают, что произойдет, если путину удастся подчинить себе Украину".

Вы знаете, Путин не собирается останавливаться на Украине. Речь идет не только об Украине, речь идет о гораздо большем, чем Украина. Под угрозой окажется вся Европа, но мы не позволим этому случиться - подчеркнул президент США.

Дополнение

Издание Financial Times сообщало, что Соединенные Штаты, согласно просочившемуся дискуссионному документу, готовы предоставить Украине кредит объемом 50 миллиардов долларов, погашаемый прибылью от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить соответствующие санкции против москвы на неопределенный срок.

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