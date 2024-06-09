Байден и Макрон надеются на поддержку фонда в 50 млрд. долларов для Украины на саммите G7

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  197765 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  142499 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  145354 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  130710 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  100390 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  80276 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  80170 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114377 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112350 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114039 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Байден и Макрон надеются на поддержку фонда в 50 млрд. долларов для Украины на саммите G7

Сейчас в ВСУ более 67 тыс. женщин - Минобороны

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, в настоящее время в Вооруженных силах Украины насчитывается более 67 000 женщин, из которых 19 000 - работники, все остальные-военнослужащие.

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Впервые в истории Украина поразила самый современный российский истребитель Су-57 на аэродроме Ахтубинск, расположенном в 589 км от линии фронта.

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Из-за обстрелов РФ Харьковщины один человек погиб, четверо травмировались. Повреждена амбулатория и школа

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате российского обстрела в Харьковской области, в результате которого были повреждены школа, амбулатория, магазин и котельная.

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Из-за обстрелов РФ Харьковщины один человек погиб, четверо травмировались. Повреждена амбулатория и школа

Die Zeit: в Германии задержали предполагаемого сторонника террористов

Немецкие власти задержали мужчину, подозреваемого в переводе более 1700 долларов террористам "Исламского государства" через криптовалютную биржу в сентябре прошлого года в аэропорту Кельна/Бонна.

Общество •   •  8004 просмотра
Die Zeit: в Германии задержали предполагаемого сторонника террористов

На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии

В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб 1 человек и еще 4 получили ранения.

Общество •   •  9455 просмотра
На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии

В Болгарии сегодня стартуют досрочные парламентские и европейские выборы

Сегодня в Болгарии одновременно стартуют досрочные парламентские и европейские выборы, на которых для голосования открыто около 13 000 избирательных участков.

политика •   •  11313 просмотра
В Болгарии сегодня стартуют досрочные парламентские и европейские выборы

В Украине ожидают до + 32°С на юге-Укргидрометцентр

9 июня в Украине ожидается температура до +32°C на юге и юго-востоке, переменная облачность, в отдельных регионах возможны дожди и грозы.

Общество •   •  10376 просмотра
В Украине ожидают до + 32°С на юге-Укргидрометцентр

Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области

Председатель Одесской областной государственной администрации во время встречи с общественностью обсудил вопросы, связанные с созданием безбарьерных пространств, инклюзии и спортивных возможностей для ветеранов боевых действий с ограниченными возможностями.

Общество •   •  11085 просмотра
Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области

Войска РФ атаковали Покровскую общину Никопольщины

Российские войска атаковали населенный пункт Покровска Никопольского района с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, нанеся ущерб инфраструктуре и частной собственности.

Общество •   •  12948 просмотра
Войска РФ атаковали Покровскую общину Никопольщины