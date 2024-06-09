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Байден і Макрон сподіваються на підтримку фонду в 50 млрд. доларів для України на саміті G7

Байден і Макрон сподіваються на підтримку фонду в 50 млрд. доларів для України на саміті G7

Київ • УНН

 • 98066 перегляди

Байден і Макрон сподіваються, що країни G7 погодяться на фонд в розмірі 50 мільярдів доларів для підтримки України її боротьби з російською агресією.

Президенти США та Франції  Джо Байден та Емманюель Макрон сподіваються, що всі країни G7 погодяться на фонд для України на 50 млрд доларів. Про це лідер Франції повідомив у Парижі на спільній пресконференції з президентом США, повідомляє УНН.

Як розповів Макрон, він та Байден обговорили великі проблеми, з якими стикаються країни, і перша з них - Україна. За його словами, США та Франція ухвалили спільні рішення, що "дозволяють Україні дати відсіч, завдати удару по агресору, захищаючи свою територію". Країни, як зауважив Макрон, докладають "великих зусиль для озброєння, навчання, оснащення української армії".

І ми ухвалили чудові рішення. Ми згадали про деталі війни, яка, як я вже сказав, вирує там. Але під час G7 ми сподіваємося - обидва сподіваємося, що всі члени G7 погодяться на 50-мільярдний фонд солідарності для України. І на мирній конференції у Швейцарії ви будете там представлені. Це також буде критичний етап

-заявив Макрон.

Своєю чергою президент Байден наголосив, що цього тижня США та Франція ще раз продемонстрували світу силу союзників і те, чого вони можуть досягти разом.  Байден розповів країни ЄС надали Україні 107 мільярдів доларів допомоги від початку війни, тому що "знають, що станеться, якщо путіну вдасться підпорядкувати собі Україну".

Ви знаєте, путін не збирається зупинятися на Україні. Йдеться не тільки про Україну, йдеться про набагато більше, ніж Україна. Під загрозою опиниться вся Європа, але ми не дозволимо цьому статися

-наголосив президент США.

Доповнення

Видання Financial Times повідомляло, що Сполучені Штати, згідно з дискусійним документом, що просочився, готові надати Україні кредит обсягом 50 мільярдів доларів, що погашається прибутком від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити відповідні санкції проти москви на невизначений термін.

У Білому домі розповіли про підсумки переговорів Байдена з Макроном та Зеленським08.06.24, 05:45 • 52306 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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