У Білому домі розповіли про підсумки переговорів Байдена з Макроном та Зеленським

Президент Джо Байден, який зараз перебуває з п'ятиденним візитом у Франції з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, зустрівся у п'ятницю зі своїми колегами – французьким президентом Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським. Представник Білого дому Джон Кірбі розповів журналістам про деякі подробиці цих зустрічей. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

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Відповідаючи на запитання про те, чи Байден поділяє більш активну позицію французького лідера у питанні захисту України, Кірбі сказав, що президент Байден повністю поважає прерогативи президента Макрона та його здатність висловлювати свої погляди на те, що відбувається в Україні, як і чому, і якою мірою французький народ реагуватиме на підтримку України.

Французи підтримали Україну як летальними, так і нелетальними засобами, і ми вдячні їм за це. Вони є ключовим членом коаліції із 50 країн, які підтримують Україну. Водночас президент Сполучених Штатів та головнокомандувач ясно дав зрозуміти: американських військовослужбовців на території України не буде. Так було, і так буде й надалі сказав Кірбі.

Кірбі підкреслив "важливу різницю" в думках Байдена і Макрона щодо відправлення військ. За його словами, президент у розмові з французьким лідером чітко наголосив на кількох моментах:

По-перше, ми зробимо все необхідне, щоб НАТО було зміцнене та спроможне себе захистити. Саме тому він направив ще 20 000 американських військовослужбовців на Європейський континент і зробив так, щоб вони там залишалися, щоб східний фланг НАТО був добре захищений. І він ясно дав зрозуміти це не лише нашим союзникам, а й Росії. По-друге, ми зробимо все, щоб Україна мала все необхідне для захисту. І ми робитимемо це відкрито. Сьогодні президент оголосив про виділення ще 225 мільйонів доларів у рамках пакету допомоги сказав Кірбі, пояснивши, що йдеться про передачу Києву зброї, яка вже є на американських складах.

І по-третє, від самого початку Президент ясно дав зрозуміти, що ми не прагнемо Третьої світової війни і не прагнемо війни з Росією. І він знає і неодноразово заявляв, що ескалація цього конфлікту настільки жахлива не лише для українського народу; вона може мати катастрофічні наслідки для всього Європейського континенту… Президент ясно дав зрозуміти це, і він продовжить це наголошувати заявив Кірбі.

Коментуючи зустріч Байдена з Зеленським, представник Білого дому зазначив, що український лідер "поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається і під яким тиском перебувають [ЗСУ], особливо на сході, на Донбасі".

Він наголосив, що українці при цьому "змогли стримати наступ росіян, особливо навколо Харкова. Російські війська там справді фактично зупинилися; їхній наступ на Харків практично завершений, бо вони натрапили на першу лінію оборони Збройних сил України і фактично зупинилися, якщо не відступили".

"Але ми не можемо, як і українці, сприймати це як належне. Вони хочуть не лише зупинити росіян, а й відкинути їх назад. І президент Байден… запевнив президента Зеленського, що вони продовжать отримувати нашу підтримку". наголосив Кірбі.

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