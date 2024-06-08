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У Білому домі розповіли про підсумки переговорів Байдена з Макроном та Зеленським

У Білому домі розповіли про підсумки переговорів Байдена з Макроном та Зеленським

Київ • УНН

 • 52306 перегляди

Байден зустрівся з Макроном і Зеленським, обговорюючи підтримку України, причому Макрон висловився за більш активну участь, в той час як Байден виключив відправку військ, але пообіцяв продовжити військову допомогу.

Президент Джо Байден, який зараз перебуває з п'ятиденним візитом у Франції з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, зустрівся у п'ятницю зі своїми колегами – французьким президентом Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським. Представник Білого дому Джон Кірбі розповів журналістам про деякі подробиці цих зустрічей. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання про те, чи Байден поділяє більш активну позицію французького лідера у питанні захисту України, Кірбі сказав, що президент Байден повністю поважає прерогативи президента Макрона та його здатність висловлювати свої погляди на те, що відбувається в Україні, як і чому, і якою мірою французький народ реагуватиме на підтримку України.

Французи підтримали Україну як летальними, так і нелетальними засобами, і ми вдячні їм за це. Вони є ключовим членом коаліції із 50 країн, які підтримують Україну. Водночас президент Сполучених Штатів та головнокомандувач ясно дав зрозуміти: американських військовослужбовців на території України не буде. Так було, і так буде й надалі

сказав Кірбі.

Кірбі підкреслив "важливу різницю" в думках Байдена і Макрона щодо відправлення військ. За його словами, президент у розмові з французьким лідером чітко наголосив на кількох моментах:

По-перше, ми зробимо все необхідне, щоб НАТО було зміцнене та спроможне себе захистити. Саме тому він направив ще 20 000 американських військовослужбовців на Європейський континент і зробив так, щоб вони там залишалися, щоб східний фланг НАТО був добре захищений. І він ясно дав зрозуміти це не лише нашим союзникам, а й Росії. По-друге, ми зробимо все, щоб Україна мала все необхідне для захисту. І ми робитимемо це відкрито. Сьогодні президент оголосив про виділення ще 225 мільйонів доларів у рамках пакету допомоги

сказав Кірбі, пояснивши, що йдеться про передачу Києву зброї, яка вже є на американських складах.

І по-третє, від самого початку Президент ясно дав зрозуміти, що ми не прагнемо Третьої світової війни і не прагнемо війни з Росією. І він знає і неодноразово заявляв, що ескалація цього конфлікту настільки жахлива не лише для українського народу; вона може мати катастрофічні наслідки для всього Європейського континенту… Президент ясно дав зрозуміти це, і він продовжить це наголошувати

заявив Кірбі.

Коментуючи зустріч Байдена з Зеленським, представник Білого дому зазначив, що український лідер "поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається і під яким тиском перебувають [ЗСУ], особливо на сході, на Донбасі".

Він наголосив, що українці при цьому "змогли стримати наступ росіян, особливо навколо Харкова. Російські війська там справді фактично зупинилися; їхній наступ на Харків практично завершений, бо вони натрапили на першу лінію оборони Збройних сил України і фактично зупинилися, якщо не відступили".

"Але ми не можемо, як і українці, сприймати це як належне. Вони хочуть не лише зупинити росіян, а й відкинути їх назад. І президент Байден… запевнив президента Зеленського, що вони продовжать отримувати нашу підтримку".

наголосив Кірбі. 

Байден назвав путіна "жорстоким тираном"26.05.24, 17:03 • 96439 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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