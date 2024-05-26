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Байден назвав путіна "жорстоким тираном"

Байден назвав путіна "жорстоким тираном"

Київ • УНН

 • 96440 перегляди

Байден назвав путіна "жорстоким тираном" і підтвердив непохитну підтримку США Україні в її війні проти росії.

Президент США Джо Байден назвав володимира путіна "жорстоким тираном" та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами України у війні з рф. Про це він заявив перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті, повідомляє УНН із посиланням на відеозапис опублікований на YouTube - каналі Білого дому.

Ми стоїмо поруч з Україною і будемо стояти разом з нею. Ми стоїмо проти людини, яку я добре знаю протягом багатьох років, жорстокого тирана. Ми не можемо, ми не відступимо

- заявив Байден.

У своїй промові Байден підкреслив, що США продовжуватимуть постачати зброю і тренувати українські сили. Однак вказав, що налаштований, що солдати США не брали участі у війні в Україні.

"Американські солдати не беруть участі у війні в Україні. Я рішуче налаштований, щоб так і залишилося", сказав президент США.

У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території рф американською зброєю - нардеп 26.05.24, 15:32 • 64977 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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