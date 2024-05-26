Байден назвал путина "жестоким тираном"

Президент США Джо Байден назвал владимира путина "жестоким тираном" и подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в войне с рф. Об этом он заявил перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, сообщает УНН со ссылкой на видеозапись опубликованную на YouTube - канале Белого дома.

Мы стоим рядом с Украиной и будем стоять вместе с ней. Мы стоим против человека, которого я хорошо знаю на протяжении многих лет, жестокого тирана. Мы не можем, мы не отступим - заявил Байден.

В своей речи Байден подчеркнул, что США будут продолжать поставлять оружие и тренировать украинские силы. Однако указал, что настроен, что солдаты США не участвовали в войне в Украине.

"Американские солдаты не участвуют в войне в Украине. Я решительно настроен, чтобы так и осталось", сказал президент США.

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