Байден назвал путина "жестоким тираном"
Киев • УНН
Байден назвал путина "жестоким тираном" и подтвердил непоколебимую поддержку США Украине в войне против россии.
Президент США Джо Байден назвал владимира путина "жестоким тираном" и подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в войне с рф. Об этом он заявил перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, сообщает УНН со ссылкой на видеозапись опубликованную на YouTube - канале Белого дома.
Мы стоим рядом с Украиной и будем стоять вместе с ней. Мы стоим против человека, которого я хорошо знаю на протяжении многих лет, жестокого тирана. Мы не можем, мы не отступим
В своей речи Байден подчеркнул, что США будут продолжать поставлять оружие и тренировать украинские силы. Однако указал, что настроен, что солдаты США не участвовали в войне в Украине.
"Американские солдаты не участвуют в войне в Украине. Я решительно настроен, чтобы так и осталось", сказал президент США.
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