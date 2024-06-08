В Белом доме рассказали об итогах переговоров Байдена с Макроном и Зеленским

Президент Джо Байден, который сейчас находится с пятидневным визитом во Франции по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, встретился в пятницу со своими коллегами – французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал журналистам о некоторых подробностях этих встреч. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

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Отвечая на вопрос о том, разделяет ли Байден более активную позицию французского лидера в вопросе защиты Украины, Кирби сказал, что президент Байден полностью уважает прерогативы президента Макрона и его способность выражать свои взгляды на то, что происходит в Украине, как и почему, и в какой степени французский народ будет реагировать на поддержку Украины.

Французы поддержали Украину как летальными, так и не летальными средствами, и мы благодарны им за это. Они являются ключевым членом коалиции из 50 стран, которые поддерживают Украину. В то же время президент Соединенных Штатов и главнокомандующий ясно дал понять: американских военнослужащих на территории Украины не будет. Так было, и так будет и дальше сказал Кирби.

Кирби подчеркнул "важную разницу" во мнениях Байдена и Макрона относительно отправки войск. по его словам, президент в разговоре с французским лидером четко отметил несколько моментов:

Во-первых, мы сделаем все необходимое, чтобы НАТО было укрепление и способно себя защитить. Именно поэтому он направил еще 20 000 американских военнослужащих на европейский континент и сделал так, чтобы они там оставались, чтобы восточный фланг НАТО был хорошо защищен. И он ясно дал понять это не только нашим союзникам, но и России. Во-вторых, мы сделаем все, чтобы Украина имела все необходимое для защиты. И мы будем делать это открыто. Сегодня президент объявил о выделении еще 225 миллионов долларов в рамках пакета помощи сказал Кирби, объяснив, что речь идет о передаче Киеву оружия, которое уже есть на американских складах.

И в-третьих, с самого начала Президент ясно дал понять, что мы не стремимся к Третьей мировой войне и не стремимся к войне с Россией. И он знает и неоднократно заявлял, что эскалация этого конфликта настолько ужасна не только для украинского народа; она может иметь катастрофические последствия для всего европейского континента... Президент ясно дал понять это, и он продолжит это подчеркивать заявил Кирби.

Комментируя встречу Байдена с Зеленским, представитель Белого дома отметил, что украинский лидер "поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой происходящего и под каким давлением находятся [ВСУ], особенно на Востоке, на Донбассе".

Он подчеркнул, что украинцы при этом "смогли сдержать наступление россиян, особенно вокруг Харькова. Российские войска там действительно фактически остановились; их следующая Харьков практически завершен, потому что они наткнулись на первую линию обороны Вооруженных сил Украины и фактически остановились, если не отступили".

"Но мы не можем, как и украинцы, воспринимать это как должное. Они хотят не только остановить русских, но и отбросить их назад. И президент Байден ... заверил президента Зеленского, что они продолжают получать нашу поддержку". подчеркнул Кирби.

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